'Путин получил то, что хотел': Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

Зеленский раскрыл свое видение победы Украины в войне и отметил важность территорий Донецкой и Луганской области для обороны от РФ.

О чем идет речь в материале:

Какой результат для Украины от переговоров Путина и Трампа на Аляске

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Что будет победой для Украины и выведут ли украинские войска с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC News, в котором очертил свое видение текущей ситуации в войне, будущего Украины и гарантий ее безопасности. Полную запись интервью опубликовал Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления Зеленского.

О давлении на страны Европы

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые страны ЕС все еще покупают российские энергоносители, хотя для остановки агрессора нужно лишить его главного оружия - энергетики. Он подчеркнул, что Путин признает только силу

"Это слишком долгая война, и нужно ее остановить, но с помощью давления. Нужно давление со стороны Соединенных Штатов. И думаю, президент Трамп прав в отношении европейцев. Я благодарен всем партнерам, но некоторые из них до сих пор покупают российскую нефть и российский газ. И это несправедливо. Значит, надо отказаться от покупки любых энергоносителей из России. У нас не может быть каких-либо соглашений с Россией, если мы хотим их остановить", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Путин продолжает рассчитывать на сотрудничество с Китаем, а также получает поддержку от Северной Кореи, которая поставляет войска, артиллерию и ракеты.

По мнению Зеленского, ключевая роль в давлении на Кремль принадлежит Соединенным Штатам, ведь именно Белый дом имеет наибольшие рычаги влияния. Он выразил надежду, что президент Дональд Трамп сможет заставить Путина отказаться от агрессии.

Зеленский также считает правильной идею введения тарифов против стран, которые продолжают торговать с Россией, хотя для оценки эффективности вторичных санкций нужно время. Он подчеркнул, что несправедливо, когда отдельные европейские государства до сих пор покупают нефть и газ у России, ведь настоящее прекращение агрессии возможно только тогда, когда любые экономические соглашения с Москвой будут остановлены.

О слабости Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, отметил, что сейчас Путин находится в слабой позиции, и на него следует усиливать давление.

Зеленский отметил, что Российский лидер уже не первый год пытается манипулировать США и Европой, разделять их позиции и формировать союзы по собственному желанию.

"Я думаю, что на самом деле Путин - в слабой позиции. Его армия устала, он боится мобилизовать людей, у него есть контракты и он платит большие деньги. Я думаю, что мы должны шаг за шагом, спокойно и постепенно, отрезать ему все возможности, которые позволяют ему эмоционально повышать моральный дух", - сказал президент.

По его мнению, агрессору нужно перекрыть возможности, чтобы он не имел времени на игры и маневры.

Президент добавил, что сейчас Путин больше заботится о сегодняшних делах, чем о завтрашних, и это свидетельствует о недостаточности давления на него. Он также отметил, что недавние многочисленные встречи Путина в Китае, вероятно, были сигналом для США.

Зеленский о саммите на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что во время саммита на Аляске Путин достиг желаемого, и выразил сожаление, что Украину не привлекли к переговорам. На вопрос о своих ощущениях, когда увидел, как лидер Кремля ступает на красный ковер, Зеленский ответил, что это был двусторонний саммит и жаль, что Украины там не было.

"Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США. Он это получил, и это обидно. Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США, чтобы всем показывать это видео, фотографии, что он там", - добавил Зеленский.

Зеленский о визите в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается избежать двусторонней встречи, предлагая встречу в Москве, что для Украины неприемлемо. Зеленский объяснил, что во время войны он не может ехать в Москву, когда страна ежедневно подвергается ракетным ударам.

"Я не могу поехать в столицу этих террористов. Это понятно, и он это понимает. Это то же предложение, как я уже сказал, что он должен приехать в Киев", - отметил президент.

Он добавил, что такое предложение Кремля - это попытка отложить переговоры. Зеленский напомнил, что еще с марта поддержана инициатива президента Трампа о безоговорочном прекращении огня, согласованная в Саудовской Аравии.

"Затем мы поддержали встречи в Турции, и я всегда говорил, что мы не можем доверять Путину. Он играет в игры, и он играет в игры с Соединенными Штатами. Я так думаю. Это мое мнение", - резюмировал Зеленский.

О гарантиях безопасности для Украины

Зеленский подчеркнул, что первой гарантией безопасности Украины является сильная армия, и генералы из ЕС и США это хорошо понимают.

"Но для этого нам нужны люди. Они у нас есть, и учебные миссии должны продолжаться. Но они должны быть в Украине, конечно. Потому что когда мы сейчас обучаем наших людей за рубежом, то они возвращаются, и мы их переучиваем. Это новая война, слишком много технологий, и все меняется. А наши солдаты и офицеры сейчас имеют больше опыта, чем наши партнеры за рубежом. Это правда. Наши партнеры, европейцы, американцы, начали учиться у наших ребят, что это хорошо. И это является оружием", - указывает он.

Он отметил, что важную роль в гарантиях безопасности играет внутреннее производство дронов и ракет, однако пока не хватает финансирования, из-за чего около 40% производственных мощностей не используются.

Президент добавил, что американское оружие, в частности системы противовоздушной обороны Patriot и высокоточные ракеты, является приоритетом, а также важна поддержка со стороны европейских партнеров.

Он подчеркнул, что противовоздушный щит включает не только ПВО, но и самолеты. Украина может использовать имеющиеся F-16 и работает над их эффективным применением.

Зеленский также отметил важность использования авиационной поддержки союзников, включая самолеты, которые находятся в соседних странах НАТО, чтобы эффективно уничтожать ракеты противника.

Как выглядит победа

Зеленский подчеркнул, что пока Россия не смогла полностью оккупировать Украину, государство продолжает защищать свою независимость и национальную идентичность. На вопрос о том, что означает победа для Украины во время войны, он ответил, что прежде всего это выживание страны.

"Цель Путина - оккупировать Украину. Это означает уничтожить нас, оккупировать. И оккупировал ли он ее? Нет, но... Это означает, что он не победил. Это означает, что Украина остается нашей. Пока он (Путин, - ред.) нас не оккупировал, мы выигрываем. И я так думаю, потому что мы имеем свою страну. И, конечно, он это очень хорошо понимает. Он, конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Очень больно в войне, потому что много потерь. Поэтому для нас выживание - это победа, потому что мы выживаем с нашей идентичностью, с нашей страной, с нашей независимостью", - сказал глава государства.

О буферной зоне между Украиной и РФ

Зеленский отметил буферная зоны в Украине уже существует. Он подчеркнул, что сейчас идет новая фаза войны, и Украина имеет собственную "линию дронов", подобную той, которую используют российские оккупанты.

Президент добавил, что украинские военные перенимают опыт врага, так же как и россияне учатся у ВСУ эффективным методам ведения боя, в частности в Украине уже сформированы так называемые "зоны смерти".

"Мы имеем зоны смерти от 10 км до 20 км в разных местах, разных точках между нами. Поэтому любой танк, или бронированная машина, или мотоцикл, или что угодно, что заходит сюда, в эту зону 10 км, все сгорает, все уничтожается дронами. Поэтому у нас уже есть эта буферная зона. Если они говорят о буферной зоне между нами - то это чушь", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина сама будет определять, где и какой протяженности нужна буферная зона, и соответственно использовать необходимые дроны для ее защиты.

"То есть нам не надо никуда идти. И у нас больше года нет артиллерии в этой зоне 10-15 километров, потому что если она там будет у нас, если она будет у россиян, мы ее уничтожим дронами", - добавил Зеленский.

Россия не захватит Донбасс до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом обещал "взять Донбасс" до конца года, однако на самом деле это потребует лет и приведет к миллионным потерям.

"Он (Путин - ред.) говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Уиткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два, три миллиона трупов", - заявил Зеленский.

Он также опроверг утверждение о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года, отметив, что Кремль еще 10 лет назад оккупировал Крым и треть Донбасса. За почти четыре года полномасштабной войны РФ смогла захватить лишь около 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует примерно 32%. Зеленский добавил, что эти потери сопровождаются огромными человеческими жертвами - около миллиона погибших.

"Это, кстати, и есть разница между мной и Путиным. Он борется за то, чего не знает. Он борется только за территорию. А мы боремся за нашу жизнь на этих территориях, за эти земли, за наших похороненных родственников, близких дедушек. Он этого не совсем понимает", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс является хорошо укрепленной частью Украины с сильными войсками и фортификациями. Он отметил, что даже если Россия оккупирует весь Донбасс, неизвестно, кто сможет гарантировать, что агрессор не продолжит наступление на другие территории.

"90 километров до Харькова. Где проживает полтора миллиона человек. Харьков. Он (Путин, - ред.) всегда хотел Харьков. Все 11 лет Харьков стоял. А он (Харьков, - ред.) находится на границе с Россией. И он хочет занять Харьков. Полтора миллиона людей, они там, они никуда не бегут. Что будет? Будет страшная трагедия, масштабная. И таким образом он открывает путь к Днепру. Промышленному центру Украины. Это наша экономика, это наши заводы, это наше производство, это серьезный вклад в ВВП государства", - резюмировал Зеленский.

