"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

Анна Косик
9 сентября 2025, 12:21
Президент ответил экспертам, которые говорили о создании буферной зоны.
'Не надо никуда идти': Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине
Зеленский рассказал о зонах смерти на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Что сказал Зеленский:

  • В Украине уже есть буферная зона
  • В зонах смерти беспилотники уничтожают всю технику противника
  • Украина самостоятельно будет решать, на сколько километров запускать дроны

Многие эксперты обсуждают необходимость создания в Украине буферной зоны. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC рассказал, что на самом деле такая зона уже создана.

Он отметил, что сейчас нужно ориентироваться на то, что идет новая война и в Украине есть своя линия дронов. Такую же линию, правда, к сожалению, имеют и оккупационные войска страны-агрессора России.

Президент рассказал о зонах смерти на фронте

Зеленский отметил, что украинские военные учатся во многом у врага, как и россияне берут пример с ВСУ в эффективных способах ведения войны. Например, в Украине уже есть так называемые зоны смерти.

"Мы имеем зоны смерти от 10 км до 20 км в разных местах, разных точках между нами. Поэтому любой танк, или бронированная машина, или мотоцикл, или что угодно, что заходит сюда, в эту зону 10 км, все сгорает, все уничтожается дронами. Поэтому у нас уже есть эта буферная зона. Если они говорят о буферной зоне между нами - то это чушь", - отметил он.

Украина сама будет решать где и как будет проходить буферная зона

Президент подчеркнул, что Украина самостоятельно будет решать, какого километража нужна буферная зона и в соответствии с этим будет использовать необходимые дроны.

"То есть нам не надо никуда идти. И у нас больше года нет артиллерии в этой зоне 10-15 километров, потому что если она там будет у нас, если она будет у россиян, мы ее уничтожим дронами", - добавил Зеленский.

Мнение эксперта о буферной зоне

Главред писал, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний не верит в жизнеспособность идеи создания буферной зоны между Украиной и Россией, в которой контроль над ситуацией будут держать иностранные войска. Он объясняет это тем, что пока россияне не готовы согласиться на такие условия.

Создание буферной зоны в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, для Украины есть опасности в вопросе создания буферной зоны в случае принятия соглашения о перемирии.

Накануне СМИ писали, что между украинской и российской линиями фронта в рамках мирного соглашения могут создать 40-километровую буферную зону. Такой вариант рассматривают европейские лидеры.

Несколько месяцев назад сам кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания 15-20-километровой буферной зоны, но в Сумской и Харьковской областях.

Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

