Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

Генерал добавил, что российский диктатор пока затягивает процесс.

https://glavred.info/front/sozdanie-bufernoy-zony-i-othod-na-40-km-general-nazval-opasnost-dlya-ukrainy-10693769.html Ссылка скопирована

Фортификации ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

Главное из заявления генерала:

ВСУ могут оказаться просто в поле, если придется отойти на 40 км

Во время переговоров надо взвешивать всю протяженность фронта

Для Украины есть опасности в вопросе создания буферной зоны в случае принятия соглашения о перемирии. Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире Радио NV.

"Опасность в том, что, например, сейчас линия соприкосновения там, где у нас есть фортификации, мощные районы обороны, а нам будут предлагать отойти на 40 км. Это надо покинуть на отдельных участках все и где-то выйти в поле и, мол, чините что-то, если это вам нужно. На отдельных участках может быть и такое", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, во время переговоров надо взвешивать всю протяженность фронта, с учетом ситуации на отдельных местностях.

"Это тяжелая работа, тяжелые компромиссы, но она важна и нужна и этим вопросом надо заниматься", - отметил генерал-лейтенант.

Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин на Аляске "перевел стрелки" по вопросу о приостановлении ведения боевых действий в сторону соглашения о перемирии.

По его мнению, российский диктатор затягивает процесс, чтобы захватывать новые территории.

Может ли Украина отвоевать оккупированные территории

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что для того, чтобы отвоевать утраченные территории нужны люди на фронте.

"Нам сейчас людей на фронте не хватает даже для того, чтобы отстаивать то, что мы контролируем. Недавняя история возле Доброполья это, к сожалению, показала. И это не единственный пример. Наша главная проблема в том, что не хватает людей на фронте. Нам не хватает людей для того, чтобы отстоять линию фронта, не говоря уже о том, чтобы что-то отвоевывать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где идут ожесточенные бои.

Также известно, что российские оккупанты продолжают проводить штурмы на фронте, однако их подразделения все больше истощаются. Не исключено, что осенью интенсивность наступательных действий пойдет на спад.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред