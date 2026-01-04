Укр
"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

Алексей Тесля
4 января 2026, 18:27
Глава РДК напомнил о том, что местом его службы является военная разведка Минобороны Украины.

Капустин
Денис Капустин / Коллаж Главред, фото t.me/white_powder2020

Главное:

  • Капустин сделал публичное заявление после инсценировки своей гибели
  • Глава РДК добавил, что в 2026 году может произойти еще много интересного

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин сделал публичное заявление после инсценировки своей гибели.

Это было частью спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пояснил он в своем Telegram.

При этом глава РДК напомнил о том, что местом его службы является военная разведка Минобороны Украины, а инсценировка его смерти стала абсолютным успехом для ГУР.

Также Капустин отметил, что многие люди писали ему послания, будто он "погиб", при этом он извинился, если испортил кому-то новогодние праздники плохими новостями о своей "гибели".

"Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти, ведь все это было сделано искренне! Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии... Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением", – написал Капустин.

Глава РДК добавил, что в 2026 году может произойти еще много интересного и анонсировал "запоздалые новогодние подарки" от него лично.

Что ждет РФ: в РДК сделали заявление

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что в случае прихода РДК к власти Россия в её нынешнем формате прекратит существование. По его мнению, на месте современной РФ может сформироваться новое государственное образование конфедеративного типа, которое, возможно, будет носить название "Московия" или "Новая Московия".

Главред писал, что в РДК сообщали, что в ночь на 27 декабря на фронте якобы погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Его жизнь якобы оборвалась при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.

Позднее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов поздравил командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина и команду ГУР, которая одурачила спецслужбы РФ. Убийство Капустина заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

Ранее сообщалось, что РДК готовятся к новому рейду в Россию. Российские добровольческие группировки, такие как Легион "Свобода России", "РДК" или "Сибирский батальон", которые воюют на стороне Украины, готовят новые рейды на территорию РФ.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

