Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макарон

Идея готовить в аэрогриле пасту кажется непривычной — и именно поэтому она привлекла столько внимания.

Назван новый рецепт приготовления пасты / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Макароны можно приготовить в аэрогриле

Точное время зависит от пропорций

Отваривание макарон в кастрюле давно считается классикой, но, как выясняется, это далеко не единственный вариант. Неожиданно в дело вступает аэрогриль — кухонный гаджет, который за последние годы прочно обосновался во многих домах.

Обычно его используют для блюд с минимальным количеством масла: картофеля фри, курицы, выпечки и даже пиццы. Однако идея готовить в нём пасту кажется непривычной — и именно поэтому она привлекла столько внимания, пишет Express.

Один из способов выглядит так: сухие макароны засыпают прямо в чашу аэрогриля, предварительно установив специальную форму или вставку, чтобы ингредиенты не вытекали. Затем добавляют сыр, специи, немного молока и воды. Всё тщательно перемешивают и отправляют готовиться при температуре около 180 градусов на 12–15 минут.

Точное время зависит от пропорций жидкости — чем её больше, тем дольше готовится блюдо, поэтому процесс лучше контролировать и периодически проверять консистенцию. Если хочется увеличить время приготовления, рекомендуется слегка снизить температуру, чтобы сыр сверху не подгорел раньше времени.

Под публикацией с этим рецептом развернулась оживлённая дискуссия. Один из пользователей признался, что повторил эксперимент и остался в восторге от результата. Другой рассказал, что ему удалось приготовить в аэрогриле целую лазанью. Впрочем, нашлись и скептики: один из комментаторов с иронией заметил, что где-то в Италии каждый раз "страдает один повар", когда пасту готовят таким способом.

Эксперты назвали способ хранения крупы

Специалисты рекомендуют хранить рис вместе с лавровым листом, чтобы продлить его свежесть и защитить от порчи. Зёрна особенно подвержены атаке насекомых и появлению плесени, которая способна быстро испортить весь запас. Простое и проверенное средство — обычный лавровый лист: достаточно положить несколько листочков в контейнер с рисом, чтобы отпугнуть вредителей и сохранить продукт.

Кулинар Евгений Клопотенко предлагает не ограничиваться покупной пастой, а попробовать приготовить лапшу или спагетти самостоятельно. По его словам, это гораздо проще, чем кажется, и не требует много времени.

Домашние спагетти с чесночно-имбирным соусом не только легко готовятся, но и приносят удовольствие — как от самого процесса, так и от результата.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.​​​​​​​

