Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

Китай и в дальнейшем будет оставаться страной, играющей ключевую роль в поддержке РФ, считает Олег Шамшур.

Главное из заявлений Шамшура:

Китай не может допустить поражения России

Виден курс Трампа на договоренности между "великими державами"

Китай играет ключевую роль в поддержке РФ

Китай был, есть и в обозримой перспективе будет оставаться не просто партнером, а союзником России, заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Учитывая свои стратегические, экономические интересы и сходство систем управления. Министр иностранных дел Ван И уже прямо заявил европейским дипломатам, что Китай не может допустить поражения России. Это ключевая позиция", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что во второй каденции Дональда Трампа четко виден курс на договоренности между "великими державами".

"Если посмотреть на его политику в отношении Китая, то она в значительно меньшей степени касается безопасности. В Национальной стратегии вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе очерчены довольно обще. Зато Трамп пытается договориться с Китаем. В частности и потому, что Китай оказался значительно лучше подготовленным к тарифным войнам, чем это представлял себе Трамп, и имеет собственные рычаги влияния на Соединенные Штаты", - указал он.

Дипломат считает – расчеты на то, что удастся надавить на Китай или привести аргументы, которые заставили бы или хотя бы стимулировали Пекин изменить свою позицию в отношении России, абсолютно нереалистичны.

"Единственный вопрос, в котором Китай, условно говоря, сыграл более позитивную роль, - это неиспользование Россией ядерного оружия. Но и это соответствует общей позиции всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые традиционно ведут себя в этом вопросе достаточно осторожно, за исключением нынешнего поведения самой России", - отметил он.

Шамшур также добавил, что Китай и в дальнейшем будет оставаться страной, играющей ключевую роль в поддержке России, благодаря чему она будет способна продолжать войну: "Чтобы эта ситуация изменилась, необходимо, чтобы Китай потерял интерес к России. Однако я не вижу никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время - даже в краткосрочной перспективе".

Эксперт о противостоянии США и Китая

Журналист Вадим Денисенко полагает, что Китаю не нужна ни победа, ни поражение России — Пекину выгодна ослабленная и зависимая от него Москва со смещённым на восток центром влияния. Оптимальный для Китая сценарий, по его мнению, — ситуация, в которой и Россия, и Украина смогут заявить о собственной "победе". Денисенко также отмечает, что мир входит в период прагматичных сделок и временных союзов, а в перспективе Китай и США будут вынуждены договориться, включив украинский вопрос в более широкий европейский контекст.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Олег Шамшур Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

