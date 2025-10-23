Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

Китайские нефтяные компании приостановили закупку российской нефти, что грозит существенным снижением нефтяных доходов Москвы, указывает Reuters.

Китай отвернулся от РФ после санкций Трампа - детали / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pexels

О чем говорится в матариале Reuters:

В Китае начали отказываться от российской нефти на фоне западных санкций

Действия Китая и Индии повлияют на доходы Москвы

Китай и Индия могут перейти на другие источники поставок нефти

Китайские государственные нефтяные корпорации временно остановили закупку российской нефти, поставляемой морским путем, после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - двух ведущих энергетических компаний России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько анонимных торговых источников.

Отмечается, что это решение принято на фоне планов индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые являются основными покупателями российской нефти, транспортируемой морем - существенно сократить импорт, чтобы не нарушать американские санкции, введенные из-за агрессии РФ против Украины.

"Резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших клиентов России негативно скажется на доходах Москвы от нефти и заставит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен. Китайские национальные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли российской нефтью, транспортируемой морем, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений относительно санкций", - сообщили источники.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

В материале Reuters отмечается, что Китай ежедневно импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти морским путем, при этом большая часть закупок приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие компании, известные как "чайники". Объемы закупок государственными предприятиями существенно различаются по оценкам аналитиков.

Так, Vortexa Analytics оценила их менее чем в 250 тысяч баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года, тогда как Energy Aspects назвала цифру около 500 тысяч баррелей.

Торговое подразделение Sinopec (Unipec) прекратило закупки российской нефти на прошлой неделе после того, как Великобритания ввела санкции против "Роснефти", "Лукойла", части судов теневого флота и нескольких китайских компаний, среди которых и крупный нефтепереработчик.

По данным трейдеров, обе российские компании реализуют большую часть нефти в Китай через посредников. Между тем независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, временно приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций, но в целом будут стремиться продолжать импорт российской нефти.

"Китай также импортирует примерно 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и вся она поступает в PetroChina, которая, по мнению нескольких трейдеров, вероятно, мало пострадает от санкций. Трейдеры отмечают, что Индия и Китай, вероятно, перейдут на другие источники поставок, что приведет к росту цен на нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, на которую не распространяются санкции", - резюмируется в материале.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Как отказ Китая и Индии от российской нефти повлияет на РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, вероятный отказ Индии от закупки российской нефти может стать критическим ударом по экономике РФ, которая и так находится на грани краха. Если же от российского "черного золота" откажется еще и Китай, для Кремля это будет означать фактическую потерю шансов на выживание. Запас прочности российской экономики может иссякнуть уже в этом или следующем году. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что отказ Индии от российской нефти станет чрезвычайно серьезным шагом, тем более что доходы России от нефтегазового сектора уже заметно сократились.

По словам Огрызко, если Соединенные Штаты и Китай достигнут договоренностей между собой, это окончательно разрушит нефтяные доходы РФ

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые санкции носят стратегический характер и направлены на то, чтобы усилить давление на Кремль, ограничив финансовые поступления от экспорта нефти. По оценке Sky News, эти меры являются серьезным ударом по российской экономике и военной машине, ведь главная цель США - перекрыть денежные потоки, которые обеспечивают агрессию против Украины.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

