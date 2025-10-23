Укр
Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

Юрий Берендий
23 октября 2025, 16:59
Китайские нефтяные компании приостановили закупку российской нефти, что грозит существенным снижением нефтяных доходов Москвы, указывает Reuters.
Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали
Китай отвернулся от РФ после санкций Трампа - детали / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pexels

О чем говорится в матариале Reuters:

  • В Китае начали отказываться от российской нефти на фоне западных санкций
  • Действия Китая и Индии повлияют на доходы Москвы
  • Китай и Индия могут перейти на другие источники поставок нефти

Китайские государственные нефтяные корпорации временно остановили закупку российской нефти, поставляемой морским путем, после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - двух ведущих энергетических компаний России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько анонимных торговых источников.

Отмечается, что это решение принято на фоне планов индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые являются основными покупателями российской нефти, транспортируемой морем - существенно сократить импорт, чтобы не нарушать американские санкции, введенные из-за агрессии РФ против Украины.

"Резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших клиентов России негативно скажется на доходах Москвы от нефти и заставит крупнейших мировых импортеров искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту мировых цен. Китайские национальные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли российской нефтью, транспортируемой морем, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений относительно санкций", - сообщили источники.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

В материале Reuters отмечается, что Китай ежедневно импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти морским путем, при этом большая часть закупок приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы, в том числе мелкие компании, известные как "чайники". Объемы закупок государственными предприятиями существенно различаются по оценкам аналитиков.

Так, Vortexa Analytics оценила их менее чем в 250 тысяч баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года, тогда как Energy Aspects назвала цифру около 500 тысяч баррелей.

Торговое подразделение Sinopec (Unipec) прекратило закупки российской нефти на прошлой неделе после того, как Великобритания ввела санкции против "Роснефти", "Лукойла", части судов теневого флота и нескольких китайских компаний, среди которых и крупный нефтепереработчик.

По данным трейдеров, обе российские компании реализуют большую часть нефти в Китай через посредников. Между тем независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, временно приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций, но в целом будут стремиться продолжать импорт российской нефти.

"Китай также импортирует примерно 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и вся она поступает в PetroChina, которая, по мнению нескольких трейдеров, вероятно, мало пострадает от санкций. Трейдеры отмечают, что Индия и Китай, вероятно, перейдут на другие источники поставок, что приведет к росту цен на нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, на которую не распространяются санкции", - резюмируется в материале.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Как отказ Китая и Индии от российской нефти повлияет на РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, вероятный отказ Индии от закупки российской нефти может стать критическим ударом по экономике РФ, которая и так находится на грани краха. Если же от российского "черного золота" откажется еще и Китай, для Кремля это будет означать фактическую потерю шансов на выживание. Запас прочности российской экономики может иссякнуть уже в этом или следующем году. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что отказ Индии от российской нефти станет чрезвычайно серьезным шагом, тем более что доходы России от нефтегазового сектора уже заметно сократились.

По словам Огрызко, если Соединенные Штаты и Китай достигнут договоренностей между собой, это окончательно разрушит нефтяные доходы РФ

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые санкции носят стратегический характер и направлены на то, чтобы усилить давление на Кремль, ограничив финансовые поступления от экспорта нефти. По оценке Sky News, эти меры являются серьезным ударом по российской экономике и военной машине, ведь главная цель США - перекрыть денежные потоки, которые обеспечивают агрессию против Украины.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

17:18Политика
Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:59Мир
Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:41Украина
Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару вспомнила умершего мужа в особый день

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

13:30

Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

13:27

Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

13:16

Погода на завтра 24 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужноВидео

12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

12:48

Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

12:37

Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

12:36

Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдоВидео

12:18

Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

12:08

Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

12:05

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:01

Выкрутятся из любой ситуации: 3 знака зодиака превращают трудности в успех

11:58

Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

11:51

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

11:39

Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

11:39

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

11:33

"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

11:29

Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

11:06

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

10:59

Языковая головоломка: какой украинский аналог имеет слово "искрометный"

10:55

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробностиВидео

10:43

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухоВидео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

