Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

В ночь на 23 октября Силы обороны нанесли мощный удар по стратегическому "Рязанскому" НПЗ и складу боеприпасов в Белгородской области.

Генштаб раскрыл детали массированного удара по России - поражены стратегические цели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в сообщении Генштаба ВСУ:

Силы обороны успешно атаковали Рязанский НПЗ, который является одним из крупнейших в центральной части России

Кроме того, уничтожен склад БК врага в Белгородской области

В ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту врага - "Рязанскому" нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в районе цели прогремели мощные взрывы, после чего на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

По данным Генерального штаба ВСУ, это предприятие, принадлежащее компании "Роснефть", является одним из крупнейших в центральной части России и имеет мощности для переработки более 17 миллионов тонн нефти ежегодно.

Его деятельность является ключевой для поставки топлива российским военным подразделениям и поддержки логистики армии, поэтому вывод части мощностей из строя существенно ослабляет возможности РФ в ведении боевых действий.

"Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов. Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины, продолжается", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Какое слабое место России - мнение эксперта

Как писал Главред, Ямальский газотранспортный узел имеет ключевое значение для энергосистемы России, ведь через него проходит около 17 основных магистральных газопроводов, которые поставляют газ в центральные регионы, в частности Москву и область.

Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24", в случае поражения этого объекта столица РФ и окружающие регионы могут оказаться перед необходимостью введения строгих ограничений, прежде всего по электроэнергии и теплоснабжению.

Эксперт отметил, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа, поэтому повреждение Ямальского узла сделало бы энергетическую систему страны чрезвычайно уязвимой

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США отменили ключевое ограничение на использование Украиной отдельных дальнобойных ракет, полученных от западных партнеров. Это решение открывает Киеву возможность активнее наносить удары по целям на территории России и усиливать давление на Кремль, сообщает The Wall Street Journal.

Тем временем вечером 22 октября в российском городе Копейск Челябинской области прогремели взрывы. Мощный пожар вспыхнул на заводе "Пластмас", где изготавливают боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кроме того, участники партизанского движения "Атеш" сообщили, что им удалось парализовать железнодорожное сообщение оккупантов в Чувашской Республике, на территории страны-агрессора.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

