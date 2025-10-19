Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

Юрий Берендий
19 октября 2025, 13:59
198
Силы обороны в ночь на 19 октября осуществили серию успешных ударов по стратегическим объектам на территории России, Генштаб раскрыл последствия атак.
Украина нанесла массированный удар по РФ, есть 'прилеты': в Генштабе раскрыли детали
Украина нанесла массированный удар по России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны поразили ряд критически важных объектов в глубине территории России
  • Под ударом оказались, в частности, энергообъекты нефтяной и газовой промышленности

В ночь на 19 октября Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Завод выпускает более 20 видов продукции, а годовой объем первичной переработки составляет около 4,9 млн тонн. По предварительным данным, были поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ).

видео дня

"Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. Там также зафиксированы взрывы и значительный пожар.

Отмечается, что это один из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России, который способен перерабатывать до 45 млрд кубометров газа и 6,2 млн тонн газового конденсата или нефти в год. По предварительной информации, повреждена одна из установок переработки и очистки газа.

Также, Силы обороны нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном российскими войсками Бердянске. Сообщается о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ, и подрыва военно-промышленной базы РФ для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию", - резюмировали в Генштабе.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Может ли Трамп запрета Украине бить по России - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп не имеет реальных рычагов влияния на решение Украины относительно нанесения ударов по территории России украинскими вооружениями. Он осознает, что Силы обороны будут продолжать такие действия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Вашингтон не может диктовать Киеву условия в вопросах использования собственного оружия. В то же время Жданов предположил, что в решении Трампа разрешить Пентагону и американской разведке передавать Украине разведданные для ударов по российским энергетическим объектам может скрываться определенный "коварный расчет"

"Трамп не может повлиять на наше решение наносить удары собственными средствами огневого поражения по России. Он понимает, что Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам", - считает Жданов.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия мощных атак беспилотников, которые вызвали пожары на стратегически важных предприятиях. В результате ударов были повреждены газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский НПЗ вблизи Самары.

До этого, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники нанесли результативные удары по военным и критически важным объектам на территории РФ, что существенно ослабило ее наступательные возможности и военно-экономический потенциал.

В то же время перебои с поставками топлива, которые начались еще в августе на Дальнем Востоке, сейчас охватили по меньшей мере 57 регионов России. Часть АЗС остановила работу, а цены на бензин растут. Правительство РФ уже ввело запрет на экспорт нефтепродуктов до конца года. Как сообщает BBC, топливный кризис обострился на фоне рекордного количества украинских атак по российским энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:42Синоптик
Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:59Война
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

12:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Последние новости

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторами

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

14:04

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
14:02

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

13:59

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войныВидео

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

Реклама
12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

Реклама
09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

02:30

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

18 октября, суббота
23:46

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

23:06

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходнойВидео

Реклама
22:37

"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

22:05

Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

21:29

Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

20:30

Секрет быстрой сушки: добавление одной вещи высушит одежду за 15 минутВидео

19:37

Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

19:26

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

19:20

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшиеФото

19:10

Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растётмнение

18:28

Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии

18:15

Распад "империи" Путина: назван прогноз будущего РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять