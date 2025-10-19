Украина нанесла массированный удар по РФ, есть 'прилеты': в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны в ночь на 19 октября осуществили серию успешных ударов по стратегическим объектам на территории России, Генштаб раскрыл последствия атак.

Силы обороны поразили ряд критически важных объектов в глубине территории России

Под ударом оказались, в частности, энергообъекты нефтяной и газовой промышленности

В ночь на 19 октября Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Завод выпускает более 20 видов продукции, а годовой объем первичной переработки составляет около 4,9 млн тонн. По предварительным данным, были поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ).

"Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. Там также зафиксированы взрывы и значительный пожар.

Отмечается, что это один из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России, который способен перерабатывать до 45 млрд кубометров газа и 6,2 млн тонн газового конденсата или нефти в год. По предварительной информации, повреждена одна из установок переработки и очистки газа.

Также, Силы обороны нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном российскими войсками Бердянске. Сообщается о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ, и подрыва военно-промышленной базы РФ для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию", - резюмировали в Генштабе.

Может ли Трамп запрета Украине бить по России - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп не имеет реальных рычагов влияния на решение Украины относительно нанесения ударов по территории России украинскими вооружениями. Он осознает, что Силы обороны будут продолжать такие действия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Вашингтон не может диктовать Киеву условия в вопросах использования собственного оружия. В то же время Жданов предположил, что в решении Трампа разрешить Пентагону и американской разведке передавать Украине разведданные для ударов по российским энергетическим объектам может скрываться определенный "коварный расчет"

"Трамп не может повлиять на наше решение наносить удары собственными средствами огневого поражения по России. Он понимает, что Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам", - считает Жданов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России произошла серия мощных атак беспилотников, которые вызвали пожары на стратегически важных предприятиях. В результате ударов были повреждены газоперерабатывающий завод в Оренбурге и Новокуйбышевский НПЗ вблизи Самары.

До этого, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники нанесли результативные удары по военным и критически важным объектам на территории РФ, что существенно ослабило ее наступательные возможности и военно-экономический потенциал.

В то же время перебои с поставками топлива, которые начались еще в августе на Дальнем Востоке, сейчас охватили по меньшей мере 57 регионов России. Часть АЗС остановила работу, а цены на бензин растут. Правительство РФ уже ввело запрет на экспорт нефтепродуктов до конца года. Как сообщает BBC, топливный кризис обострился на фоне рекордного количества украинских атак по российским энергетическим и нефтеперерабатывающим объектам.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

