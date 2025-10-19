Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войны

Трамп пытается занять нейтральную позицию между Украиной и Россией, демонстрируя готовность к договоренностям с Путиным, указывает политолог.

https://glavred.info/war/vo-vremya-vstrechi-trampa-i-zelenskogo-prozvuchal-trevozhnyy-signal-otnositelno-voyny-10707671.html Ссылка скопирована

Прозвучал тревожный сигнал о войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Олещук:

Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию по войне

Прорыва в поставках оружия в ближайшее время ожидать не стоит

Вопрос передачи Tomahawk все еще не закрыт

Во время встречи президента Украины Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Украина получила тревожный сигнал относительно войны. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог Петр Олещук.

"Тревожный для нас сигнал, который прозвучал на этой встрече, заключается в том, что Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию от Украины и России. Надо ждать много заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине будут толковаться и восприниматься неоднозначно. Ведь Трамп хочет показать Путину, что он готов к договоренностям и не является для него врагом", - отметил политолог. видео дня

По словам Олещука, сейчас стало понятно, что прорыва в вопросе поставок оружия в ближайшее время не ожидается, по крайней мере до тех пор, пока Трамп не проведет переговоры с Путиным или не станет ясно, что эти встречи не состоятся.

Он добавил, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся в конструктивном русле.

Смотрите видео, в котором Петр Олещук подвел итоги встречи Зеленского и Трампа, спрогнозировал, чем закончится война, и объяснил, почему Tomahawk еще прилетят по Москве:

Политолог делает вывод, что в рамках встречи, Украина наконец поняла, как эффективно общаться с Трампом и где можно найти общие интересы. Говорить с ним о международном праве или демократических ценностях безрезультатно, зато прагматические аргументы, например, возможность обмена украинских дронов на американские ракеты - он воспринимает положительно.

Вопрос о передаче Tomahawk, по мнению Олещука, пока не закрыт, но отложен, и его решение будет полностью зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

"Думаю, что далеко не нулевая вероятность того, что Украина получит Tomahawk, но позже", - резюмирует он.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Имеет ли Трамп рычаги влияния на Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что может передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако теперь, когда российский лидер не демонстрирует готовности к компромиссам, у Трампа фактически отсутствуют реальные рычаги влияния. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, Трамп осознает эту ситуацию, поэтому сосредотачивается прежде всего на внутриполитических вопросах - обещает американцам более дешевое топливо, усиление контроля над иммиграцией, восстановление "великой Америки" и безопасность в городах. Эксперт считает, что Трамп будет продолжать маневрировать и избегать однозначных решений "до последнего"

"Трамп загнал себя в тупик: он больше не может обещать и угрожать, потому что ему уже не верят, но и делать реальные шаги в противостоянии с Путиным он тоже не может, потому что Путин для него неприкосновенен. Все это может вызвать негативную реакцию в самих США", - сказал эксперт.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, проходила в напряженной и довольно жесткой атмосфере. Как сообщают журналисты Axios со ссылкой на собственные источники, Трамп отказался предоставить Киеву ракеты Tomahawk и не взял на себя никаких обязательств по другим видам вооружения, на которые надеялся Зеленский.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что визит Зеленского к Трампу четко показал, насколько важной для Украины остается поддержка Европы. По его словам, он накануне имел длительный разговор с украинским президентом и пришел к выводу, что встреча в Вашингтоне состоялась не совсем так, как ожидал Зеленский.

Как сообщает Forbes, 17 октября Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. После переговоров он заявил журналистам, что между ними начало появляться взаимопонимание, однако результатом встречи не стало решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

