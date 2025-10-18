У Трампа сделали резкое заявление и назвали условие завершения войны

Трамп донес свою позицию до Путина и Зеленского, он был "очень откровенен и прямолинеен", сказали в Белом доме.

Украина и РФ должны завершить войну на действующей линии разграничения - Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Главное:

В Белом доме заявили, что терпение США на исходе

Трамп заявил Путину и Зеленскому о позиции по завершению войны

Соединенные Штаты "очень устали" от российско-украинской войны. Терпение президента Дональда Трампа и американцев на исходе. Трамп прямо и откровенно сказал главе Кремля Владимиру Путину и президента Украины Владимиру Зеленскому, что Киев и Москва должны уже сейчас "признать реальность ситуации на местах" и перейти к мирному соглашению. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп "усердно работает над достижением мира"

В эфире Fox News она рассказала, что Трамп сейчас "усердно работает над достижением мира".

"Президент начал неделю с полета в Израиль через Египет, вернулся через 36 часов, чтобы почтить память Чарли Кирка, на церемонии вручения Медали Свободы в Белом доме. А затем на следующий день он провел три часа, разговаривая по телефону с президентом Путиным, пытаясь положить конец этой войне. Сегодня у нас был президент Зеленский, в Белом доме, и президент провел с ним трехчасовую встречу в кабинете министров", - говорит Ливитт.

"Принять реальность и заключить соглашение"

По ее словам, и Москве, и Киеву следует "принять реальность и заключить соглашение", а Штаты уже "устали от этой войны".

"Это продолжается слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Достаточно, обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас, и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа на исходе из-за этой войны", - добавила представитель Белого дома.

Встреча Зеленского, Трампа и Путина – возможна, однако вопрос в том, где она могла бы состояться, сказал политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире FREEДОМ.

"Будапешт предлагался как место встречи трех лидеров — Трампа, Зеленского и российского диктатора Путина. Правда, Украина не считает это место оптимальным для беседы в трехстороннем формате. Украина предлагала Женеву, Ватикан и другие варианты. Но Будапешт также рассматривался. Очевидно, в этом ключе нужно учитывать хорошее отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как к Путину, так и к Трампу", - добавил Чаленко.

Он также акцентировал внимание на том, что Зеленский готов к такой встрече, однако Путин стремится максимально затянуть время.

"Президент Зеленский никоим образом не отвергал возможность переговоров. Наоборот, предлагались разные варианты. Около семи государств могли потенциально стать посредниками для встречи Путина и Зеленского. Но сам Путин предлагал встречу с Зеленским исключительно в Москве. То есть предлагал абсолютно неприемлемый вариант. И в данном случае понятно, что Путин фактически идет на попятную, когда выходит на прямой контакт с Трампом в этом вопросе. Возможно, это действительно получит свое развитие уже в трехстороннем формате. Но очевидно, что РФ все равно ставит себе цель максимально затянуть процесс переговоров. Это то, что они делали и ранее. Поэтому будем надеяться. Хотя мы понимаем всю подлость российского агрессора и уже неоднократно видели дипломатические трюки с его стороны", - отметил политолог.

Что сказал Трамп Путину и Зеленскому

Также она добавила, что Трамп донес свою позицию обеим сторонам войны, и был "очень откровенен и прямолинеен". Американское государство продолжит прилагать усилия для установления мира в Украине.

"Трамп буквально не спит и трудится круглые сутки ради мира. И он продолжит делать это в отношении России и Украины, так же, как делал это в отношении Израиля и Газы. Он искренне верит, что существует реальный шанс на прочный и долгосрочный мир на Ближнем Востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет и с Россией и Украиной, и президент очень усердно над этим работает", - подчеркнула Кэролайн Ливитт.

Как сообщал Главред, Трамп после встречи с Зеленским призвал Украину и РФ завершить войну на действующей линии разграничения. По его словам, обе стороны должны заявить о своей победе, а "история рассудит".

Президент Зеленский признал, что нужно "остановиться там, где находимся". По его словам, самым сложным вопросом на переговорах будет ситуация с оккупированными территориями.

В августе Путин заявил, что якобы готов завершить войну, но только в том случае, если Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и откажется от возвращения оккупированного Крыма. Также он "потребовал" от Киева нейтралитета и внеблоковости.

