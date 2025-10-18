Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

Зеленский подчеркнул, что никто не сможет закончить войну без Украины.

Главное из заявления президента:

На переговорах тема территорий будет самой сложной

Сначала нужно добиться прекращения огня

Все упирается в позицию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самой сложной темой реальных переговоров между Украиной и Россией будет вопрос оккупированных территорий. Об этом он сказал на брифинге после встречи президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Конечно, вопрос территорий является очень чувствительным вопросом, очень специфическим и наиболее сложным на самом деле вопросом", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что россияне хотят все оккупировать, хотят заключить соглашение о земле, о наших территориях до любого прекращения огня.

"Наша позиция такова - сначала мы нуждаемся в прекращении огня. Поэтому, мы должны сесть за стол и говорить, и чтобы понять, где мы находимся. И я думаю, что это наиболее важный первый шаг. Я думаю, что президент (Трамп) понимает, что наиболее сложным вопросом в любых переговорах, в любом формате переговоров - будет территория. Жаль, но территория Украины", - говорится в заявлении.

Глава государства подчеркнул, что никто не сможет закончить войну без Украины.

"Вы увидите, что это будет очень сложный момент в этих переговорах. Но я уверен, что у нас будут переговоры. Мы должны остановиться там, где находимся. Важно остановиться там, где мы есть, и потом говорить", - считает он.

Президент подчеркнул, если "один человек не хочет" говорить, есть другие люди, группы, которые встретятся и обсудят - что делать, как осуществить реальные шаги к настоящему справедливому и длительному миру. Он добавил, что все упирается в позицию Путина, потому что Украина не хотела этой войны.

Может ли Путин завершить войну

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что российский диктатор Владимир Путин может остановить войну только при одном условии: когда у него не останется другого пути сохранить власть.

"Он от нас не отстанет, ведь он поставил на карту уничтожения Украины абсолютно все", - подчеркнул Мережко.

Встреча Зеленского с Трампом - что известно

Как сообщал Главред, 17 октября президент США Дональд Трамп встретил украинского лидера Владимира Зеленского для проведения двусторонней встречи. Американский лидер заявил, что "Зеленский очень сильный лидер, который прошел через многое".

Встреча лидеров задержалась примерно на полчаса, но началась в позитивном тоне. Американский лидер дважды оценил внешний вид Зеленского.

Владимир Зеленский рассказал, что во время беседы с Трампом, в частности, обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также программу PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают у США оружие для Украины. Президент Украины заявил, что ничего не скажет о поставках нового вооружения.

