Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

Анна Ярославская
17 октября 2025, 11:34
48
Россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели.
Путин, Трамп, Зеленский
Путин не хочет мира, его цель - избежать новых санкций / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump/, t.me/V_Zelenskiy_official

Вы узнаете:

  • Готова ли РФ к серьезным мирным переговорам
  • Как можно склонить Россию к миру
  • Почему нет смысла садиться за стол переговоров с Путиным

Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров. Его главная цель - избежать новых американских санкций. Такое мнение в интервью Главреду озвучил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели. Для них все, включая переговоры, является инструментом войны и манипуляций.

видео дня

"Запад не может этого понять: ему кажется, что в РФ рациональные люди, с которыми можно сесть за стол, договориться и надеяться на соблюдение соглашения. Нет - это совсем не о россиянах. Посмотрите на то, как они вели переговоры еще в советское время и позже: договоренности систематически нарушались. Какой смысл вообще садиться за стол с тем, кто будет нарушать эти соглашения? Логики в этом нет", - считает Мережко.

Он убежден, что на данный момент серьезные переговоры Путина не интересуют, и он не будет их вести.

"Он [Путин] может имитировать переговоры, но с одной целью: чтобы у Трампа не было оснований ввести серьезные санкции. Цель Путина во время таких "переговоров" - избежать масштабных ограничений против РФ и ее союзников. По сути, он повторяет старые нарративы о якобы "капитуляции Украины. Россияне и Путин могут что-то делать только под бешеным давлением. Тогда здесь и переговоров не надо", - объяснил нардеп.

Мережко выступил против переговоров с РФ, потому что они ими злоупотребляют.

"Хотите получить какой-то результат? Усиливаете давление и говорите: "Если ты не сделаешь то, мы сделаем что-то еще". Только так можно достичь хоть какого-то результата. И для этого переговоры с РФ не нужны", - резюмировал он.

Трамп анонсировал встречу с Путиным - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - сообщил Трамп.

По его словам, встреча с Путиным состоится в Будапеште, Венгрия, "чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной".

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне встречи президентов Украины и США, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

"Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой", - отмечает Reuters.

Как пишет Axios, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".

Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".

Стоит также отметить, что после разговора с Путиным Трамп заявил, что сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России, поскольку это может усложнить или сорвать запланированную встречу с главой РФ.

Другие новости:

О персоне: Александр Мережко

Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Путин новости Украины Александр Мережко война России и Украины мирные переговоры
