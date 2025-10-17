Укр
Читать на украинском
Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

Анна Ярославская
17 октября 2025, 08:21
Президент США готовится к переговорам с Путиным в Венгрии.
Дональд Трамп, Путин
Дональд Трамп сделал заявление о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп считает несвоевременным введение новых санкций против России
  • Причина — предстоящая встреча с Путиным в Венгрии
  • Трамп отметил, что новые ограничения сейчас могут сорвать переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России, поскольку это может усложнить или сорвать запланированную встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас он стремится создать благоприятные условия для личной встречи с Путиным в Венгрии, которая состоится, вероятно, в течение следующих двух недель.

Предстоящая встреча поможет положить конец войне в Украине.

"Я ни против чего не возражаю. Я просто говорю, что сейчас, возможно, не лучшее время", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

В то же время в Сенате США одобрения Трампа ожидает законопроект, который предусматривает введение высоких пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары, чтобы нанести Москве серьезный экономический удар, пишет The Associated Press.

Хотя президент пока официально не выразил поддержки, а лидеры республиканцев не планируют продвигать документ без его согласия, в последние недели Белый дом за кулисами демонстрирует все больший интерес к законопроекту. Лидер сенатского большинства Джон Тун в четверг заявил, что сенаторы рассмотрят документ "в течение следующих 30 дней".

По словам двух чиновников, знакомых с ходом обсуждений между Белым домом и Сенатом, представители администрации уже детально изучают законопроект, предлагают редакционные изменения и технические уточнения. На Капитолийском холме это расценивают как признак того, что Трамп начал относиться к инициативе серьезнее.

Переговоры Трампа и Путина

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - сообщил Трамп.

По его словам, встреча с Путиным состоится в Будапеште, Венгрия, "чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной".

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проведет в Белом доме встречу с Зеленским.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "томагавках", - заявил президент Зеленский во время визита в США.

Есть ли у Путина дедлайн для окончания войны против Украины: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Путин отвел для себя примерно полгода, начиная с сентября, в течение которых будет пытаться достичь дополнительных военных успехов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований. Однако этого, очевидно, не произойдет, поэтому дальше понадобится сочетание нескольких факторов.

"Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России война России и Украины
Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:36Украина
Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

08:21Мир
"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

07:00Мир
