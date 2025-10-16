Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Президент Украины прибыл с визитом в США.

Зеленский прибыл в Вашингтон / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Завтра пройдет встреча с Трампом

Москва спешит возобновить диалог с США, только услышав о "томагавках"

Язык силы сработает и в отношении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, сегодня состоится встреча с представителями американских оборонных компаний. Основная тема - усиление обороноспособности Украины, поставки систем противовоздушной обороны.

Также в этот день пройдет встреча с представителями американских энергетических компаний.

"Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - подчеркнул Зеленский.

На завтра запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский выразил надежду, что "импульс обуздания террора и войны", который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской агрессии против Украины.

"Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "томагавках", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив, а защита жизни от российских ударов и штурмов является приоритетом. Президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину в эти сложные времена.

Зеленский прибыл с визитом в США - видео:

Зеленский прибыл в Вашингтон / Фото: скриншот

С чем связаны разговоры Трампа с Зеленским - мнение эксперта

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко рассказал в интервью Главреду, что прямой связи первого звонка Трампа Зеленскому с заявлениями о возобновлении расследования "украинского импичмента" нет.

"Я не думаю, что эта история как-то связана с украинским импичментом. Скорее, чем больше непосредственных контактов - телефонных или личных, тем лучше для нас. Я это скорее связываю с тем, что Трамп уже решил вопрос на Ближнем Востоке, у него появилось время и возможность сфокусироваться на вопросе Украины, поэтому он приглашает Зеленского", - предположил он.

Переговоры Трампа с Путиным и встреча с Зеленским - что известно

Как сообщал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился около двух часов. Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения возможного прекращения войны в Украине.

Ранее Трамп провел два телефонных разговора с президентом Зеленским. Они обсудили удары России по энергетике и гражданской инфраструктуре, потребности Украины в системах ПВО и новые дальнобойные возможности.

Кроме этого, накануне Трамп заявил, что Украина стремится перейти в наступление, поэтому США придется принять решение по этому поводу. В то же время он призвал российского диктатора прекратить убийства украинцев и россиян.

