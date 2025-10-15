Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2025, 11:58обновлено 15 октября, 12:44
525
Новым председателем Одесской МВА стал Сергей Лысак.
Труханов, Зеленский
Зеленский назначил нового главу Одесского МВА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначал Сергея Лыско новым руководителем Одесского МВА. До этого он был главой Днепропетровской ОВА. На сайте президента появился текст распоряжения.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области", - говорится в тексте распоряжения.

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА
Сергей Лысак / фото: telegram/Сергей Лысак

Стоит отметить, что сначала президент своим указом №787/2025 уволил Лысака с должности Днепропетровской ОГА. Следующим указом Зеленский назначил Владислава Гайваненко временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской ОГА. До этого он был заместителем Сергея Лысака.

видео дня
Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА
Владислав Гайваненко / фото: Днепропетровская ОГА

В указе №789/2025 говорится об образовании Одесской городской военной администрации.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в тексте указа.

Реакция Сергея Лысака на новое назначение

Сергей Лысак подтвердил, что сегодня, 15 октября, он заканчивает свою работу на должности председателя Днепропетровской ОГА, которую он занимал 2,5 года. Он отметил, что в течение этого времени постоянно сталкивался с вызовами из-за действий врага.

"Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи. Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь!" - написал Лысак.

Скандал с Трухановым

Такое решение приняли на фоне скандала с двойным гражданством мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр Одессы заявил, что он будет подавать в суд из-за решения президента Украины о лишении его украинского гражданства, пишет Радио Свобода. Труханов утверждает, что у него якобы "не было и нет российского гражданства".

"Если в 2020 году была такая бумага (запрос на гражданство), у меня такой вопрос - почему в 2020 году не было проверок, подобного указа, отстранения? Поэтому я уверен, что была проверка, никаких подтверждений не нашли. Почему сегодня нашли и ссылаются на эту бумагу - вопрос риторический", - сказал Труханов.

Он также добавил, что хочет обратиться в Соединенные Штаты с просьбой подать запрос о наличии у него гражданства, ведь у Украины нет дипломатических отношений с РФ.

"Я сегодня остаюсь мэром города. Это 9 статья местного самоуправления. Пока не будет на сессии принята эта информация депутатами я продолжаю оставаться мэром города и выполняю свои обязанности", - сказал Труханов.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:45Фронт
Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:28Синоптик
Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:58Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Последние новости

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

11:58

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:48

Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

11:30

Киркоров пробивался к предательнице Лорак с кулаками — что произошло

Реклама
11:26

План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"Видео

11:24

Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

11:12

Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

10:46

Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

10:36

Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

10:33

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

10:33

Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

10:29

Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

10:24

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

10:23

Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

10:17

Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

Реклама
10:09

Украинцы остались без света: во многих областях введены аварийные графики отключений

09:56

Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

09:56

Балеруна Полунина лишили украинского гражданства за предательство Украины

09:32

Скончался популярный соул-исполнитель D’AngeloВидео

09:25

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

09:22

Импичмент Трампа и Украина: Фесенко назвал главные риски для Киева

09:21

Гороскоп на завтра 16 октября: Ракам - трудности, Козерогам - большие перемены

09:19

"Не от котлет": предательница Наташа Королева пожаловалась на лишний вес

09:00

Не переслушаешь: пять самых разговорчивых знаков зодиака

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 октября (обновляется)

08:30

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

08:11

Запад поддерживает миф: в чем главное оружие Путина и как его победить - The Atlantic

08:10

Карта Deep State онлайн за 15 октября: что происходит на фронте (обновляется)

06:50

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

06:10

Коротко о Томагавках: как в РФ началась паникамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

05:00

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

04:10

Почему появляются "мурашки по коже" и каково их значение - что говорит наука

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимоватьВидео

02:30

Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

Реклама
02:07

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

01:10

Бронетехника сокращается: НАТО раскрыл масштабы уничтоженной бронетехники РФ

00:13

В Киеве установят 500 мобильных укрытий: где они будут расположены

00:05

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

14 октября, вторник
23:43

Что будет, если заняться уборкой в этот церковный праздник: приметы 15 октября

23:10

Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

23:02

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

22:28

Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

21:57

Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

21:56

"Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять