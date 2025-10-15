Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

Новым председателем Одесской МВА стал Сергей Лысак.

Зеленский назначил нового главу Одесского МВА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначал Сергея Лыско новым руководителем Одесского МВА. До этого он был главой Днепропетровской ОВА. На сайте президента появился текст распоряжения.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области", - говорится в тексте распоряжения.

Сергей Лысак / фото: telegram/Сергей Лысак

Стоит отметить, что сначала президент своим указом №787/2025 уволил Лысака с должности Днепропетровской ОГА. Следующим указом Зеленский назначил Владислава Гайваненко временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской ОГА. До этого он был заместителем Сергея Лысака.

Владислав Гайваненко / фото: Днепропетровская ОГА

В указе №789/2025 говорится об образовании Одесской городской военной администрации.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в тексте указа.

Реакция Сергея Лысака на новое назначение

Сергей Лысак подтвердил, что сегодня, 15 октября, он заканчивает свою работу на должности председателя Днепропетровской ОГА, которую он занимал 2,5 года. Он отметил, что в течение этого времени постоянно сталкивался с вызовами из-за действий врага.

"Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи. Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь!" - написал Лысак.

Скандал с Трухановым

Такое решение приняли на фоне скандала с двойным гражданством мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр Одессы заявил, что он будет подавать в суд из-за решения президента Украины о лишении его украинского гражданства, пишет Радио Свобода. Труханов утверждает, что у него якобы "не было и нет российского гражданства".

"Если в 2020 году была такая бумага (запрос на гражданство), у меня такой вопрос - почему в 2020 году не было проверок, подобного указа, отстранения? Поэтому я уверен, что была проверка, никаких подтверждений не нашли. Почему сегодня нашли и ссылаются на эту бумагу - вопрос риторический", - сказал Труханов.

Он также добавил, что хочет обратиться в Соединенные Штаты с просьбой подать запрос о наличии у него гражданства, ведь у Украины нет дипломатических отношений с РФ.

"Я сегодня остаюсь мэром города. Это 9 статья местного самоуправления. Пока не будет на сессии принята эта информация депутатами я продолжаю оставаться мэром города и выполняю свои обязанности", - сказал Труханов.

