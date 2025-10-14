Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Одессе

Зеленский заявил о намерении создать в Одессе военную администрацию из-за необходимости усиления безопасности города и решения накопившихся проблем.

Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Одессе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Одесса заслуживает большей защиты

В Одессе будет создана военная администрация

Руководитель военной администрации будет назначен в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Одессе городской военной администрации и назначение ее руководителя после того, как мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам, которое транслировал Офис президента.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 14 октября заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Он поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу по защите государства и борьбу с российскими агентурными сетями, а также обсудил ситуацию в прифронтовых общинах и на юге страны, в частности в Одессе.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", - резюмировал он.

Лишение гражданства Труханова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский подписал указы, которыми лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, коллаборанта Олега Царева и балетного танцовщика Сергея Полунина.

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, решение по Труханову принято на основании материалов, собранных СБУ. Следствие установило, что действующий мэр Одессы имеет гражданство Российской Федерации и действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии этих документов находятся в распоряжении украинских спецслужб.

Ранее, в начале октября, Одесскую область накрыл мощный ливень. В результате стихии погибли девять человек, среди них один ребенок. В частности, в переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела пятерых погибших - двух мужчин, двух женщин и девочки примерно восьми лет.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

