Цены на продукты бьют рекорды: назван список лидеров подорожания

Зафиксировано значительное подорожание основных продуктов питания, особенно фруктов, мяса и молочной продукции.

https://glavred.info/economics/ceny-na-produkty-byut-rekordy-nazvan-spisok-liderov-podorozhaniya-10706405.html Ссылка скопирована

В Украине дорожают продукты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Цены выросли на 11,9% по сравнению с сентябрём 2024 года

Инфляционное давление усилилось за счёт роста цен на непродовольственные товары

В сентябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 11,9% по сравнению с сентябрём 2024 года.

Среди факторов ускорения инфляции стал резкий рост цен на образовательные услуги — они подорожали на 12,4%. Это связано с введением минимального порога стоимости обучения на контрактной основе в высших учебных заведениях, сообщает Госстат.

видео дня

/ Facebook/Ukrstat

Кроме того, инфляционное давление усилилось за счёт роста цен на непродовольственные товары. В частности, одежда подорожала на 9,1%, а обувь — на 7,3%.

/ Facebook/Ukrstat

Рост цен на продукты: что известно

Зафиксировано значительное подорожание основных продуктов питания, особенно фруктов, мяса и молочной продукции, при этом цены на овощи заметно снизились.

Фрукты и мясо:

Яблоки подорожали почти вдвое: с 26,5 до 48,8 грн/кг (+84,4%).

Свинина выросла в цене с 182,7 до 251,8 грн/кг (+37,8%).

Хлеб и выпечка:

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта прибавил в цене до 59,1 грн/кг (+20,8%).

Батон вырос до 30 грн (+15,5%).

Ржано-пшеничный хлеб – до 49,7 грн/кг (+18,9%).

/ Главред - инфографика

Крупы:

Манная крупа — рост до 29,2 грн/кг (+25,7%).

Гречка — до 36 грн/кг (+20,8%).

Пшено — до 27,3 грн/кг (+12,7%).

Ячневая крупа — до 23,5 грн/кг (+32,3%).

Молочная продукция и масло:

Молоко подорожало до 47,5 грн/л (+18,2%).

Сметана — до 140,9 грн/кг (+21%).

Сыры — до 229 грн/кг (+18,1%).

Сливочное масло — до 109,8 грн за 200 г (+29,2%).

Подсолнечное масло — до 83,2 грн/л (+32,2%).

Овощи:

Капуста подешевела до 14,2 грн/кг (-49,4%).

Свекла — до 11,2 грн/кг (-21%).

Морковь — до 13,3 грн/кг (-20,3%).

Лук — до 13,1 грн/кг (-16,3%).

Картофель — до 17,9 грн/кг (-13,3%).

/ Госстат

Что будет с ценами: мнение эксперта

Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, выразил своё предположение насчёт будущей динамики цен на крупы и возможного подорожания гречки.

Он отметил, что ситуация с крупяной продукцией в Украине сегодня схожа с положением дел в переработке вообще. По словам Марчука, в перспективе на стоимость крупы могут оказать влияние — в том числе — изменения в энергетической сфере.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред