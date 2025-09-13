Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

Кратко:
- Марчук прогнозирует стабильные цены на крупы осенью
- Существенных предпосылок для подорожания гречки и других ключевых круп пока нет
- Возможное повышение связано с ситуацией в энергетике у атаками РФ
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что будет с ценами на крупы и есть ли предпосылки для подорожания гречки.
По словам эксперта, ситуация с крупами в Украине примерно такая же, что и с переработкой в целом.
"Затраты на то, чтобы, например, гречку, высеять, пожарить и т.д., будут влиять на формирование цены. Сейчас говорить о повышении цен на ключевые крупы не приходится", - сказал Марчук в интервью Главреду.
Эксперт прогнозирует, что ситуация в энергетике со временем может повлиять на цены на крупы.
"Враг начал активно наносить удары по энергетическим объектам Украины, соответственно, может подорожать электроэнергия. Но я думаю, что цена начнет меняться не раньше, чем зимой. Осенью повышения цен на крупы я не предвижу", - отметил Марчук.
Цены на продукты в Украине 2025 - последние новости
Как писал Главред, цена на мясо существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм. Поскольку кукурузу в Украине только начинают косить, поэтому спрогнозировать цену на нее сейчас сложно.
В Украине подорожало куриное филе - в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.
Сейчас ситуация с яйцами на рынке стабильная, поскольку Украина увеличила производство яиц. Но осенью ситуация может измениться - яйца подорожают.
Тем временем цены на молочные продукты начнут расти. Ожидается повышение цен на 7-8% в сентябре-ноябре.
Другие новости:
- Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии
- Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска
- В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред