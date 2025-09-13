Укр
Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

Анна Ярославская
13 сентября 2025, 03:37
Цены на крупы осенью останутся стабильными, но зимой возможны изменения.
Денис Марчук, цена на крупы
Денис Марчук рассказал, будут ли дорожать крупы в Украине осенью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Марчук прогнозирует стабильные цены на крупы осенью
  • Существенных предпосылок для подорожания гречки и других ключевых круп пока нет
  • Возможное повышение связано с ситуацией в энергетике у атаками РФ

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что будет с ценами на крупы и есть ли предпосылки для подорожания гречки.

По словам эксперта, ситуация с крупами в Украине примерно такая же, что и с переработкой в целом.

"Затраты на то, чтобы, например, гречку, высеять, пожарить и т.д., будут влиять на формирование цены. Сейчас говорить о повышении цен на ключевые крупы не приходится", - сказал Марчук в интервью Главреду.

Эксперт прогнозирует, что ситуация в энергетике со временем может повлиять на цены на крупы.

"Враг начал активно наносить удары по энергетическим объектам Украины, соответственно, может подорожать электроэнергия. Но я думаю, что цена начнет меняться не раньше, чем зимой. Осенью повышения цен на крупы я не предвижу", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине 2025 - последние новости

Как писал Главред, цена на мясо существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм. Поскольку кукурузу в Украине только начинают косить, поэтому спрогнозировать цену на нее сейчас сложно.

В Украине подорожало куриное филе - в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.

Сейчас ситуация с яйцами на рынке стабильная, поскольку Украина увеличила производство яиц. Но осенью ситуация может измениться - яйца подорожают.

Тем временем цены на молочные продукты начнут расти. Ожидается повышение цен на 7-8% в сентябре-ноябре.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

гречка цены на продукты Денис Марчук
