Мясо в Украине дорожает: чего ждать осенью и зимой

Цена на мясо существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм. Но кукурузу в Украине только начинают косить.

Мясо в Украине стоит недешево, и цены постоянно растут. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, подорожает ли мясная группа товаров в Украине осенью и зимой.

По его словам, цены на говядину и свинину зафиксировались и уже некоторое время остаются на относительно постоянных цифрах.

"Что касается цен на курятину, то пока они точно не будут меняться. То же самое можно сказать и о ценах на свинину. Ведь когда килограмм мяса свинины стоит более 200 гривен, следует учитывать и платежеспособность населения", - сказал Марчук в интервью Главреду.

От чего будут зависеть цены на мясо

Цена на мясо существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм.

"Но кукурузу в Украине только начинают косить, поэтому спрогнозировать цену на нее сейчас сложно – она на биржах будет корректироваться. Но, да, комбикорм очень влияет на себестоимость производства мяса", - объяснил Марчук.

Также следует учитывать еще один важный нюанс – с началом полномасштабной войны в Украине очень сократилось количество ферм и свинокомплексов. Поэтому цена на свинину и говядину достаточно высока.

Будут ли расти цены на мясо осенью

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета прогнозирует, что в сентябре-октябре не будет существенного колебания цен на мясную продукцию – они будут сохраняться плюс-минус на том же уровне, что и сейчас.

"Но – если, не дай Бог, будут возникать перебои со светом, как это было в 2022 году, когда случались блэкауты, и это приводило к необходимости применять дополнительные источники энергии, соответственно, тогда росла себестоимость продукции, если так будет происходить осенью-зимой этого года, будем говорить об изменении цены на мясо", - добавил Марчук.

Цены на мясо в Украине 2025 - последние новости

Как писал Главред, в 2025 году цены на свинину в Украине заметно выше прошлогодних — и основной причиной тому стало сокращение её внутреннего производства. По данным отраслевого сообщества, промышленное производство свинины за первые семь месяцев 2025 года снизилось на 14–15% по сравнению с тем же периодом в 2024-м. Общие потери в отрасли оцениваются примерно в 10%.

В Украине подорожало куриное филе - в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.

Тем временем мировые цены на говядину в августе достигли нового исторического максимума. Среди главных факторов - мощный спрос со стороны США, который стимулировал повышение котировок в Австралии, и стабильный импорт Китая, который поддержал стоимость бразильского экспорта, даже несмотря на снижение объемов поставок в США из-за дополнительных тарифов.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

