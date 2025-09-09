Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

Руслана Заклинская
9 сентября 2025, 13:45
235
В августе индекс цен на мясо ФАО достиг рекордных 128 пунктов.
Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал
Цены на мясо в мире достигли рекордных показателей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Индекс цен на мясо ФАО в августе вырос на 0,6% к июлю и на 4,9% к августу прошлого года
  • Подорожали говядина и баранина, тогда как свинина осталась стабильной
  • Мясо птицы подешевело

В августе индекс цен на мясо ФАО достиг исторического максимума - 128 пунктов. Это на 0,6% больше, чем в июле, и на 4,9% выше, чем в августе 2024 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Аналитики ФАО объяснили, что ключевым фактором роста стали подорожание говядины и баранины, которое перевесило снижение котировок на мясо птицы, тогда как цены на свинину остались в целом стабильными.

видео дня

Мировые цены на говядину в августе достигли нового исторического максимума. Среди главных факторов - мощный спрос со стороны США, который стимулировал повышение котировок в Австралии, и стабильный импорт Китая, который поддержал стоимость бразильского экспорта, даже несмотря на снижение объемов поставок в США из-за дополнительных тарифов.

В то же время стоимость баранины растет уже пятый месяц подряд. Тенденцию вызвало уменьшение экспортного предложения из стран Океании и ориентация производителей на более прибыльные рынки, такие как Великобритания и США.

На рынке свинины ситуация оставалась уравновешенной. Баланс спроса и предложения обеспечил стабильность котировок.

Какое мясо подешевело

Зато мясо птицы подешевело. Это связано с большими объемами экспорта из Бразилии. Хотя в середине июня страна официально объявила свои птицефабрики свободными от высокопатогенного гриппа птицы, часть ключевых торговых партнеров не поспешила снимать импортные ограничения, что и в дальнейшем давило на спрос.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Чего ожидать от цен на продукты в сентябре

В сентябре цены на продукты в Украине в значительной степени будут зависеть от урожайности, сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что в этом году погода была благоприятной.

"Погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим", - отметил Пендзин.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине тепличные огурцы подешевели до 20-40 грн за килограмм - это на 16% меньше, чем в начале месяца. Аналитики объясняют удешевление увеличением предложения благодаря теплой осенней погоде и урожаю второго оборота, тогда как спрос остается низким.

Также в начале осени в Украине зафиксировали рост цен на отдельные продукты. Заметно подорожали тепличные помидоры - из-за сокращения предложения при стабильном спросе их стоимость достигла 30-50 грн за килограмм, что на 23% выше, чем в конце прошлой недели.

Как сообщал Главред, не обошли рост и цены на картофель некоторых сортов. По состоянию на 7 сентября килограмм молодого картофеля в супермаркетах стоит 27,20 грн (ранее - 22,52 грн), а розовый картофель подорожал с 24,90 грн до 27,60 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) - международная организация под патронатом ООН, которая действует как ведущее учреждение, занимающееся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Она направлена на уменьшение остроты проблемы бедности и голода в мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшения питания и решения проблемы продовольственной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:46Синоптик
"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:49Война
Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

13:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Последние новости

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

14:37

Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

Реклама
14:07

Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

13:57

Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

13:49

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

13:43

Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

13:30

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

12:40

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десяткиФото

Реклама
12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:04

Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

11:58

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

11:50

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

11:35

Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

11:31

Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

11:23

Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

10:37

У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

10:36

Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

10:22

"Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

10:21

Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

10:19

Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

09:47

"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

09:34

Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

09:33

РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

09:21

Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

09:11

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

Реклама
08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Имел 35 компонентов из США: появились новые детали удара Искандера по Кабмину

08:10

Как в РФ массово пытаются оправдать удар по Кабминумнение

08:09

"До Рождества мира не будет": в Италии дали прогноз по завершению войны в Украине

07:02

Новый этап войны: визит в Китай усилил агрессию Путина - The TimesФото

06:10

Как учениями Запад-2025 Россия пытается прикрыть свою военную немощьмнение

05:56

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

05:27

От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

04:30

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять