Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

В августе индекс цен на мясо ФАО достиг рекордных 128 пунктов.

Цены на мясо в мире достигли рекордных показателей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Индекс цен на мясо ФАО в августе вырос на 0,6% к июлю и на 4,9% к августу прошлого года

Подорожали говядина и баранина, тогда как свинина осталась стабильной

Мясо птицы подешевело

В августе индекс цен на мясо ФАО достиг исторического максимума - 128 пунктов. Это на 0,6% больше, чем в июле, и на 4,9% выше, чем в августе 2024 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Аналитики ФАО объяснили, что ключевым фактором роста стали подорожание говядины и баранины, которое перевесило снижение котировок на мясо птицы, тогда как цены на свинину остались в целом стабильными.

Мировые цены на говядину в августе достигли нового исторического максимума. Среди главных факторов - мощный спрос со стороны США, который стимулировал повышение котировок в Австралии, и стабильный импорт Китая, который поддержал стоимость бразильского экспорта, даже несмотря на снижение объемов поставок в США из-за дополнительных тарифов.

В то же время стоимость баранины растет уже пятый месяц подряд. Тенденцию вызвало уменьшение экспортного предложения из стран Океании и ориентация производителей на более прибыльные рынки, такие как Великобритания и США.

На рынке свинины ситуация оставалась уравновешенной. Баланс спроса и предложения обеспечил стабильность котировок.

Какое мясо подешевело

Зато мясо птицы подешевело. Это связано с большими объемами экспорта из Бразилии. Хотя в середине июня страна официально объявила свои птицефабрики свободными от высокопатогенного гриппа птицы, часть ключевых торговых партнеров не поспешила снимать импортные ограничения, что и в дальнейшем давило на спрос.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Чего ожидать от цен на продукты в сентябре

В сентябре цены на продукты в Украине в значительной степени будут зависеть от урожайности, сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что в этом году погода была благоприятной.

"Погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим", - отметил Пендзин.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине тепличные огурцы подешевели до 20-40 грн за килограмм - это на 16% меньше, чем в начале месяца. Аналитики объясняют удешевление увеличением предложения благодаря теплой осенней погоде и урожаю второго оборота, тогда как спрос остается низким.

Также в начале осени в Украине зафиксировали рост цен на отдельные продукты. Заметно подорожали тепличные помидоры - из-за сокращения предложения при стабильном спросе их стоимость достигла 30-50 грн за килограмм, что на 23% выше, чем в конце прошлой недели.

Как сообщал Главред, не обошли рост и цены на картофель некоторых сортов. По состоянию на 7 сентября килограмм молодого картофеля в супермаркетах стоит 27,20 грн (ранее - 22,52 грн), а розовый картофель подорожал с 24,90 грн до 27,60 грн/кг.

Об источнике: ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) - международная организация под патронатом ООН, которая действует как ведущее учреждение, занимающееся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Она направлена на уменьшение остроты проблемы бедности и голода в мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшения питания и решения проблемы продовольственной безопасности, пишет Википедия.

