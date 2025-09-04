Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

Промышленное производство свинины за первые семь месяцев 2025 года снизилось на 14–15% по сравнению с тем же периодом в 2024-м.

https://glavred.info/ukraine/lyubimoe-myaso-ukraincev-rezko-podskochilo-v-cene-nazvany-prichiny-podorozhaniya-10695212.html Ссылка скопирована

В Украине растут цены на свинину / коллаж Главред, фото скриншот

Важно:

Цены на свинину в Украине заметно выше прошлогодних

Отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низким поголовьем

Эксперты акцентируют внимание на влиянии импорта

В этом году цены на свинину в Украине заметно выше прошлогодних — и основной причиной тому стало сокращение её внутреннего производства.

По данным отраслевого сообщества, промышленное производство свинины за первые семь месяцев 2025 года снизилось на 14–15% по сравнению с тем же периодом в 2024-м. Общие потери в отрасли оцениваются примерно в 10%, сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины".

видео дня

Причины подорожания свинины

"Отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низким поголовьем — менее 2,9 млн голов. Это напрямую сказалось на снижении объёмов. Хотя на сельхозпредприятиях число свиней немного увеличилось, говорить о стабилизации пока преждевременно — это скорее сезонный всплеск, который наблюдается каждый год", — объясняет руководитель аналитического отдела АСУ Александра Бондарская.

Также эксперт акцентирует внимание на влиянии импорта. Несмотря на его рост, в первые восемь месяцев он составил лишь 5% от внутреннего промышленного производства свинины (менее 3% от общей массы). То есть, в украинской отрасли всё ещё главным образом доминирует внутреннее предложение, и импорт пока не оказывает заметного давления на цены.

Летом традиционно наблюдается рост цен: в жаркую погоду свиньи хуже набирают массу, и объемы качественного мяса уменьшаются. В этом году сочетание сезонного спада и общего производства усилило ценовое давление, держась на высоком уровне.

Что будет с ценами на свинину

Что же касается дальнейшей динамики, снижение цен ожидается, но оно будет умеренным:

К третьему–четвёртому кварталу спрос на свинину обычно падает — появляются альтернативы: домашняя птица, рыба, грибы, а также запасы перед отопительным сезоном.

Но из-за сокращённого производства этого года спад будет незначительным.

Уже с конца ноября потребление снова возрастёт: мясопереработчики и обычные покупатели готовятся к зимним праздникам.

"Осенью предложение, возможно, немного увеличится, но даже оно останется ниже летнего уровня. Это значит, что ожидаемое снижение цен будет размытым, мягким", — подытоживает Бондарская.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

Об источнике: ассоциация "Свиноводы Украины" Ассоциация "Свиноводы Украины" - это отраслевое объединение, инициаторами которого стали сами производители - представители свинохозяйств из разных регионов страны. На сегодня ассоциация "Свиноводы Украины" объединяет 47 предприятий из 18 областей Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред