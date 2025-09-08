В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

Цены на овощ снизились примерно на 16% по сравнению с началом месяца.

В Украине резко подешевел популярный салатный овощ / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

В Украине подешевели тепличные огурцы

Цены упали до 20-40 грн/кг

По сравнению с сентябрем прошлого года огурцы уже на 27% дешевле

С наступлением осени тепличные огурцы в Украине подешевели. Сейчас овощ продают по 20-40 грн за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, нынешняя стоимость огурцов примерно на 16% ниже по сравнению с началом месяца. Причиной снижения цен стало значительное увеличение предложения тепличных огурцов на рынке. Спрос при этом оставался на относительно низком уровне, что дополнительно влияло на формирование более доступных цен.

Аналитики объясняют повышенное предложение благоприятными погодными условиями, которые установились почти на всей территории Украины. Благодаря теплой и стабильной погоде растет урожай огурцов второго оборота - тех, что были посеяны летом, и которые начинают поступать на рынок именно сейчас.

По сравнению с сентябрем прошлого года тепличные огурцы в Украине уже подешевели примерно на 27%. В то же время ключевые игроки рынка предостерегают, что ситуация на рынке может измениться в ближайшее время, в зависимости от погодных условий, динамики спроса и объемов производства.

Что ожидать от цен на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что стоимость продуктов в сентябре будет в значительной степени зависеть от урожайности. По его словам, цены в Украине тесно связаны с успешностью аграрного сезона.

"Погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим", - подчеркнул эксперт.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале осени в Украине подорожали тепличные помидоры из-за сокращения предложения при стабильном спросе. Цены сейчас составляют 30-50 грн/кг, что на 23% больше, чем в конце прошлой недели.

Также подорожал картофель некоторых сортов. По состоянию на 7 сентября килограмм молодого картофеля стоит в среднем 27,20 грн (ранее - 22,52 грн), а розовый картофель вырос с 24,90 до 27,60 грн/кг.

Кроме этого, в августе в Украине подешевела молочная продукция из-за уменьшения спроса, роста импорта сыров и приостановления экспорта в ЕС. Больше всего подешевели сыры Гауда (-9%) и Моцарелла (-2%) и пастеризованное молоко в пленке (-5%).

