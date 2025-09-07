Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

Главное:
- Некоторым категориям граждан помощь не предоставляется
- Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на жилищные субсидии
Субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов.
Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется, пишет На пенсии.
Кроме того, субсидию не дадут в следующих случаях:
- В семье есть взрослые, которые не работают, получают меньше минимальной зарплаты или не платят налоги (исключение — студенты и получатели соцпенсий).
- Кто-либо из членов семьи за последний год совершил покупку дороже 50 тыс. грн (за исключением расходов на лечение или покупку нового жилья после продажи старого).
- На банковских счетах семьи сумма превышает 100 тыс. грн.
- За год приобреталась иностранная валюта на сумму свыше 50 тыс. грн.
- Есть не возвращённая переплата по ранее полученной субсидии.
- Задолженность по алиментам превышает три месяца.
- В собственности семьи более одного объекта недвижимости (исключение — жильё на оккупированных территориях или в сёлах в долевой собственности).
- Квартира превышает 130 кв. м или дом — 230 кв. м (исключение — многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа).
- В семье есть автомобиль моложе 5 лет либо два и более авто младше 15 лет (не учитываются мопеды и прицепы).
- Кто-то из взрослых членов семьи находился за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы.
Кто может остаться без субсидий: важная дата
Пенсионный фонд Украины с 1 мая автоматически пересматривает право на жилищные субсидии. Некоторые граждане получат выплаты без повторного обращения, однако часть получателей должна будет подать новое заявление. Пересмотр касается следующего периода — до конца апреля 2026 года.
