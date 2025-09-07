Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

Украинцам субсидию не назначат сразу в нескольких случаях.

https://glavred.info/economics/ukraincev-mogut-lishit-subsidii-stalo-izvestno-kto-v-zone-riska-10696109.html Ссылка скопирована

Украинцев могут лишить субсидий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Некоторым категориям граждан помощь не предоставляется

Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на жилищные субсидии

Субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов.

Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется, пишет На пенсии.

видео дня

Кроме того, субсидию не дадут в следующих случаях:

В семье есть взрослые, которые не работают, получают меньше минимальной зарплаты или не платят налоги (исключение — студенты и получатели соцпенсий).

Кто-либо из членов семьи за последний год совершил покупку дороже 50 тыс. грн (за исключением расходов на лечение или покупку нового жилья после продажи старого).

На банковских счетах семьи сумма превышает 100 тыс. грн.

За год приобреталась иностранная валюта на сумму свыше 50 тыс. грн.

Есть не возвращённая переплата по ранее полученной субсидии.

Задолженность по алиментам превышает три месяца.

В собственности семьи более одного объекта недвижимости (исключение — жильё на оккупированных территориях или в сёлах в долевой собственности).

Квартира превышает 130 кв. м или дом — 230 кв. м (исключение — многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа).

В семье есть автомобиль моложе 5 лет либо два и более авто младше 15 лет (не учитываются мопеды и прицепы).

Кто-то из взрослых членов семьи находился за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы.

Кто может остаться без субсидий: важная дата

Пенсионный фонд Украины с 1 мая автоматически пересматривает право на жилищные субсидии. Некоторые граждане получат выплаты без повторного обращения, однако часть получателей должна будет подать новое заявление. Пересмотр касается следующего периода — до конца апреля 2026 года.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред