Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

Алексей Тесля
7 сентября 2025, 22:14
36
Украинцам субсидию не назначат сразу в нескольких случаях.
субсидии, деньги, комуналка
Украинцев могут лишить субсидий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Некоторым категориям граждан помощь не предоставляется
  • Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на жилищные субсидии

Субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов.

Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется, пишет На пенсии.

видео дня

Кроме того, субсидию не дадут в следующих случаях:

  • В семье есть взрослые, которые не работают, получают меньше минимальной зарплаты или не платят налоги (исключение — студенты и получатели соцпенсий).
  • Кто-либо из членов семьи за последний год совершил покупку дороже 50 тыс. грн (за исключением расходов на лечение или покупку нового жилья после продажи старого).
  • На банковских счетах семьи сумма превышает 100 тыс. грн.
  • За год приобреталась иностранная валюта на сумму свыше 50 тыс. грн.
  • Есть не возвращённая переплата по ранее полученной субсидии.
  • Задолженность по алиментам превышает три месяца.
  • В собственности семьи более одного объекта недвижимости (исключение — жильё на оккупированных территориях или в сёлах в долевой собственности).
  • Квартира превышает 130 кв. м или дом — 230 кв. м (исключение — многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа).
  • В семье есть автомобиль моложе 5 лет либо два и более авто младше 15 лет (не учитываются мопеды и прицепы).
  • Кто-то из взрослых членов семьи находился за границей более 60 дней в период, за который учитываются доходы.

Кто может остаться без субсидий: важная дата

Пенсионный фонд Украины с 1 мая автоматически пересматривает право на жилищные субсидии. Некоторые граждане получат выплаты без повторного обращения, однако часть получателей должна будет подать новое заявление. Пересмотр касается следующего периода — до конца апреля 2026 года.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

социальные выплаты субсидии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

21:23Украина
"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:48Война
Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Последние новости

22:40

"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

22:26

Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

22:14

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

22:04

Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025Видео

21:59

Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
21:40

Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом домемнение

21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФВидео

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Реклама
20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

Реклама
18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

Реклама
13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять