В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

Изменение цен на популярный овощ произошло довольно неожиданно.

Как изменились цены на разные сорта картофеля в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В супермаркетах подняли цены на большинство сортов картофеля

Цены на молодой картофель превысили 25 гривен за килограмм

В Украине начался пиковый период, когда цены на овощи снижаются. Но согласно данным Минфина, картофель в этом году "сломал" тенденцию, ведь некоторые его сорта подорожали.

По состоянию на 7 сентября килограмм молодого картофеля в украинских супермаркетах можно купить в среднем по 27,20 гривен. Хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за этот сорт картофеля 22,52 гривны за килограмм.

Подорожал на рынке и розовый картофель. Его цена в прошлом месяце составляла 24,90 гривны за килограмм, а уже сегодня украинцы должны за него отдать 27,60 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какой картофель подешевел

Единственный сорт картофеля, который наоборот подешевел - это так называемый "старый" картофель. Цены на него опустились с 17,97 гривен за килограмм до 16,50 гривен за такое же количество картофеля.

Когда снизятся цены на овощи в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что в этом сезоне в Украине будет прирост овощей, что создаст дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены.

Начало сентября стало пиковым периодом, когда по мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине пересмотрели цены на некоторые продукты питания. Больше всего подорожало куриное филе, и в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.

Ранее сообщалось, что в течение месяца в Украине подешевела молочная продукция. На снижение цен повлияло уменьшение внутреннего спроса, увеличение импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны ЕС.

Недавно стало известно, что в Украине ожидается снижение цен на свинину, но оно будет умеренным. К третьему-четвертому кварталу спрос на свинину обычно падает - появляются альтернативы: домашняя птица, рыба, грибы, а также запасы перед отопительным сезоном.

