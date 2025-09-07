Укр
"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

Анна Косик
7 сентября 2025, 13:01
Бывший чиновник предупредил, что при одном условии, избежать агрессии РФ НАТО не сможет.
Путин, Майк Пенс
В США призывают давить на Путина силой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Пенс:

  • Нападения РФ на НАТО в случае поражения Украины не избежать
  • Партнеры должны продолжать поддержку Украины
  • Верить в заявления Путина о стремлении к миру нельзя

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс предупредил, что страна-агрессор Россия может напасть на одну из стран НАТО. Об этом он сказал в эфире BBC Newsnight.

Пенс пояснил, что такой сценарий возможен в случае, если РФ удастся захватить Украину. А это, в свою очередь, станет возможным, если европейские страны перестанут поддерживать Украину.

видео дня

"Я считаю, что Запад должен продолжать стоять на своем (поддержке Украины - Главред), потому что у меня нет сомнений, что если Владимир Путин захватит Украину, то это будет лишь вопросом времени, когда он пересечет границу одной из стран НАТО", - подчеркнул Пенс.

Пенс ответил, верит ли Путину

Американский чиновник отметил, что у него были встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. И когда сейчас глава РФ рассказывает о якобы готовности к прекращению огня и установлению перемирия, он ему не верит.

"Я считаю, что Путин не хочет мира. Он хочет только захвата Украины и будет реагировать только на силу и единство", - сказал Пенс.

Бывший вице-президент США добавил, что именно поэтому США и европейские страны должны усиливать санкционное давление на Россию.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Эксперт оценил вероятность наступления России на страны НАТО

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предупреждал, что Россия в случае достижения военных успехов в Украине, сможет диктовать свои условия в политико-дипломатической плоскости.

Если западные страны не будут прислушиваться к ним, как и методы гибридной войны, то РФ может решиться на нападение.

Российское вторжение в страны НАТО - последние новости

Военный обозреватель Александр Коваленко предупреждал, что Россию может остановить от войны против НАТО лишь одна причина - невозможность сформировать ударные группировки, которые необходимы для начала такой военной операции.

Ранее сообщалось, если вдруг перемирие в Украине будет установлено, то вероятность вторжения страны-агрессора России в страны НАТО возрастет на порядок. Ведь РФ перестанет нести человеческие и механизированные потери, и этот ресурс начнет накапливаться.

Напомним, Главред писал, что Россия действительно может начать большую войну против НАТО и американский президент Дональд Трамп это допустит. А все потому, что американский президент не сможет помешать России, если Путин решит высадить свои войска в странах НАТО.

Больше новостей:

О персоне: Майк Пенс

Майкл Ричард "Майк" Пенс - американский государственный деятель и адвокат, 48-й Вице-президент США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. С 2013 до 2017 был 50-м губернатором Индианы и членом Республиканской партии, пишет Википедия.

