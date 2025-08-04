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РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступление

Алёна Воронина
4 августа 2025, 18:06
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Перемирие в Украине было бы выгодным Путину, но его тактика совсем другая - постоянное давление и наступление. Он не может остановиться.
РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступление
На каком направлении Россия хочет пойти в новое наступление/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин из видео

Основные тезисы Коваленко:

  • Перспектив перемирия в Украине нет вообще
  • Если вдруг в Украине будет установлено перемирие, то вероятность вторжения РФ в страны НАТО возрастет

Перспектив перемирия в Украине сейчас нет вообще. Однако если вдруг перемирие будет установлено, то вероятность вторжения страны-агрессора России в страны НАТО возрастет на порядок. Ведь РФ перестанет нести человеческие и механизированные потери, и этот ресурс начнет накапливаться.

Такое мнение военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду. Он отметил, что ежемесячно Россия мобилизует 30-40 тысяч человек. И примерно столько же российских оккупантов погибает в Украине ежемесячно. Если этих потерь у РФ не будет, то человеческий ресурс в стране-агрессоре начнет накапливаться, и за полгода перемирия Россия будет иметь 180-240 тысяч воинов.

видео дня

"Даже мобилизация не понадобится. А если РФ начнет мобилизацию, то будет еще +500 тысяч. И с мобилизацией за полгода РФ сможет накопить более 700 тысяч человек. Сейчас группировка российских оккупационных войск в Украине насчитывает 700 тысяч человек. Россияне смогут эти 700 тысяч оставить в Украине, а остальные 700 тысяч, накопленных и мобилизованных людей, разделить и на страны Балтии, и на Финляндию", - отмечает Коваленко.

Также эксперт отметил, что, если говорить о военной технике, то артиллерии у России сейчас достаточно. Уменьшение потерь по танкам и ББМ, которое наблюдалось в последнее время, связано исключительно с уменьшением техники у России.

"В среднем в течение последних трех месяцев россияне теряли 120-130 танков ежемесячно, раньше - 250-300 танков. В случае перемирия эти танки не будут теряться, поэтому за полгода в РФ накопится 600-900 танков. Да, это будут старые и восстановленные танки, только определенное количество будет сделано с нуля. Но 600-900 танков будет достаточно для прорыва Сувальского коридора", - говорит Коваленко.

По словам обозревателя, перемирие было бы выгодным Путину, но его тактика совсем другая - постоянное давление и наступление.

"Он не может остановиться. Хотя логично и рационально было бы остановиться, накопить ресурсы и начать операцию с новой силой, по новым направлениям и на новых фронтах. Но Путин не может терять время ни в Украине, ни в Европе", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Возможное вторжение РФ в страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году - в Польше бьют тревогу. В Польше серьезно воспринимают потенциальную угрозу нападения.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали. Россия развернула масштабную программу подготовки.

Напомним, РФ готовится к новой войне - Коваленко назвал два тревожных сигнала. По словам эксперта, угроза со стороны РФ сохраняется как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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