Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Украине, при этом часть дронов заходила с территории Беларуси, отметил спикер Воздушных сил Игнат.

Враг атаковал Украину с территории другого государства, детали / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, ua.depositphotos.com

О чем сообщили в Воздушных силах:

Россия атаковала Украину, в частности, с территории Беларуси

Враг анализирует украинское информпространство и мониторинговые телеграм-каналы

Российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ударные БпЛА на территорию Украины заходили с разных направлений, в том числе и из Беларуси. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат пояснил, что массированные атаки происходят не впервые, и противник тщательно просчитывает маршруты. Известны случаи, когда ракеты и дроны пересекали территорию других государств, в частности Молдовы и Румынии.

"Да, и в этот раз было зафиксировано на Белорусском направлении несколько "шахедов", срезали путь себе, так сказать, через белорусскую территорию", - отметил он.

Он подчеркнул, что враг постоянно анализирует данные, в том числе из украинского информационного пространства и мониторинговых телеграмм-каналов. Именно поэтому неоднократно обращались к их владельцам с просьбой минимизировать в режиме реального времени публикацию данных о движении ракет и работу ПВО. Благодаря этому уже есть определенные результаты.

"Обратились, были услышаны. Обратились к нам и сказали, что ну давайте, мы отработаем какой-то определенный алгоритм для того, чтобы не вредить по крайней мере Силам обороны. Противник, прокладывая маршрут ракет следующей атаки, будет использовать, как говорится, слепые зоны, где могут быть локально потеряны или Шахеды, или ракеты, и использовать это при планировании следующих атак", - отметил он.

В то же время граждан призывают внимательно относиться к таким сообщениям, ведь они могут быть использованы для организации новых атак.

/ Инфографика: Главред

Почему россияне увеличили количество ударов по гражданским целям - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, Россия значительно увеличила количество беспилотников и использует их для террора мирного населения Украины. Главная цель этих атак - наносить удары по жилым районам и местам компактного проживания гражданских, чтобы оказывать психологическое давление на общество, армию и украинское руководство. Таким образом Кремль стремится заставить Украину принять условия капитуляции, которые россияне озвучивали во время переговоров в Стамбуле.

"Украине нужно выходить из этого переговорного процесса, чтобы уменьшить тягу россиян к террористическим атакам с ударами по гражданскому населению. Тогда это на порядок уменьшит потребность россиян бить по мирному населению", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты наземного базирования. Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 823 цели, из которых силами ПВО удалось уничтожить или подавить 751. Среди них - 747 дронов типа "Шахед" и имитаторов, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Самые мощные удары пришлись на Киев, Кривой Рог, Одессу и Кременчуг. В столице в результате атаки загорелись многоэтажки и автомобили, есть раненые и погибшие.

Особенно трагическими стали события в Святошинском районе Киева где вражеский удар вызвал разрушение жилого дома. Под завалами дома погибли 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

