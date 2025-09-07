Укр
Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

Юрий Берендий
7 сентября 2025, 11:31
Журналист отметил, что пытки и издевательства россиян в плену только усилили патриотизм украинцев, заставив многих задуматься об истории Украины.
Что больше всего раздражало россиян в украинских пленных

О чем сказал Хилюк:

  • Действия россиян сработали патриотизм украинских пленных
  • Оккупанты относились к пленным "как к скоту" и наказывали за украинский язык

Плен для украинцев стал не только испытанием на прочность, но и точкой отсчета для переосмысления собственной идентичности. Российские пытки, унижения и запрет украинского слова превращались в своеобразный катализатор, пробуждали во многих пленных глубокий патриотизм. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Журналист отметил, что Путин и его режим заставили многих украинцев по-новому ценить собственное государство.

"В общем, своими действиями россияне только укрепляли патриотизм тех, кто попал в плен", - сказал он.

По словам Хилюка, многие пленные до попадания в плен не знали даже текста Гимна Украины, однако выучили его уже там. Среди них были как молодые люди, так и те, кому около 60 лет. Многие не имели представления о Бандере или Шухевиче, не знали даже событий украинской истории последнего века. Однако ненависть к оккупантам и пережитые пытки пробудили интерес к Украине.

Журналист указывает на то, что в камерах люди начали расспрашивать тех, кто знал больше, о деятельности Бандеры и других исторических событиях.

"Россияне относились к нам, как к скоту, и очень остро реагировали на любое украинское слово. Ведь многие украинцы знают русский, но говорить по-русски не умеют. И русские крайне агрессивно реагировали, когда кто-то что-то говорил на украинском языке. На того, кто произносил украинское слово, русские бросались, как бешеные псы. У них какая-то животная ненависть ко всему украинскому. Однако получалось так, что россияне этим порождали патриотизм даже у тех украинцев, у кого его не было до плена", - резюмировал он.

Обмен пленными - что известно об условиях пребывания в российском плену

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, в ходе очередного обмена Украина смогла вернуть из российского плена 146 граждан, среди них - корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Журналист, который пережил плен, рассказал, что российские оккупанты пытаются сломить волю украинцев, применяя издевательства и пытки. По его словам, в России еще со времен Ивана Грозного выстроена система угнетения человека, которая базируется на запугивании и физическом насилии.

Хилюк подчеркнул, что сразу после попадания в плен враг пытается ошеломить и запугать, чтобы человек потерял способность сопротивляться, чувствовал растерянность и дезориентацию.

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

