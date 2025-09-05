Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

После 27 февраля, когда стало понятно, что блицкриг армии РФ провалился, россияне стали очень агрессивными.

Что сказал Дмитрий Хилюк:

Оккупация села Козаровичей в Киевской области началась 25 февраля

До 27 февраля россияне появлялись в селе небольшими группами

Россияне ходили по домам, грабили их, мародерствовали

Российские войска в первые же дни полномасштабного вторжения вошли в село Козаровичи Киевской области. Сперва они вели себя спокойно, однако уже после 27 февраля, поняв, что блицкриг провалился, стали очень агрессивными. Об этом на чате в Главреде рассказал житель села Козаровичи, журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Оккупация села Козаровичей в Киевской области началась 25 февраля, вспоминает Дмитрий Хилюк.

"Утром я услышал гул грузовых автомобилей, и было понятно, что по трассе Киев-Чернобыль движется колонна техники. Это было примерно в двух километрах от моего дома, поэтому я взял велосипед и поехал посмотреть, что там происходит. Когда я увидел колонну российской военной техники, которая шла в направлении Киева и была обозначена латинской буквой "V", понял: сапог оккупанта ступил на нашу землю", - рассказывает Хилюк.

По его словам, 25 февраля россияне заехали в Козаровичи, проехали через село и расположились на поле вблизи Киевского моря, организовав там лагерь.

"До 27 февраля они появлялись в селе небольшими группами, не были агрессивными, ходили по домам и просили поесть, потому что, как они говорили, еда, то есть пайки, у них уже закончилась. Также они просили обувь и носки. Подчеркиваю – просили, не было никакой агрессии. Так же россияне заходили и к нам домой. Пришли и ушли. Поэтому до 27 февраля россияне вели себя с местными жителями достаточно мирно", - говорит он.

Однако после 27 февраля, когда стало понятно, что блицкриг провалился, и парада российских войск в Киеве не будет, все изменилось.

"Россияне стали агрессивными. Они переместили свою технику непосредственно в село, ходили по домам, грабили их, мародерствовали, отбирали то, что им было нужно, прежде всего бензиновые электростанции, фонарики, еду. Как рассказывал другой пленный из нашего села, забрали даже начатую бутылку вина из холодильника", - говорит Хилюк.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

