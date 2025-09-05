Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

Виталий Кирсанов
5 сентября 2025, 16:53
111
После 27 февраля, когда стало понятно, что блицкриг армии РФ провалился, россияне стали очень агрессивными.
Дмитрий Хилюк рассказал о первых днях оккупации своего села
Дмитрий Хилюк рассказал о первых днях оккупации своего села / Коллаж: Главред, фото: ТК Владимир Зеленский, КШППВ

Что сказал Дмитрий Хилюк:

  • Оккупация села Козаровичей в Киевской области началась 25 февраля
  • До 27 февраля россияне появлялись в селе небольшими группами
  • Россияне ходили по домам, грабили их, мародерствовали

Российские войска в первые же дни полномасштабного вторжения вошли в село Козаровичи Киевской области. Сперва они вели себя спокойно, однако уже после 27 февраля, поняв, что блицкриг провалился, стали очень агрессивными. Об этом на чате в Главреде рассказал житель села Козаровичи, журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Оккупация села Козаровичей в Киевской области началась 25 февраля, вспоминает Дмитрий Хилюк.

видео дня

"Утром я услышал гул грузовых автомобилей, и было понятно, что по трассе Киев-Чернобыль движется колонна техники. Это было примерно в двух километрах от моего дома, поэтому я взял велосипед и поехал посмотреть, что там происходит. Когда я увидел колонну российской военной техники, которая шла в направлении Киева и была обозначена латинской буквой "V", понял: сапог оккупанта ступил на нашу землю", - рассказывает Хилюк.

По его словам, 25 февраля россияне заехали в Козаровичи, проехали через село и расположились на поле вблизи Киевского моря, организовав там лагерь.

"До 27 февраля они появлялись в селе небольшими группами, не были агрессивными, ходили по домам и просили поесть, потому что, как они говорили, еда, то есть пайки, у них уже закончилась. Также они просили обувь и носки. Подчеркиваю – просили, не было никакой агрессии. Так же россияне заходили и к нам домой. Пришли и ушли. Поэтому до 27 февраля россияне вели себя с местными жителями достаточно мирно", - говорит он.

Однако после 27 февраля, когда стало понятно, что блицкриг провалился, и парада российских войск в Киеве не будет, все изменилось.

"Россияне стали агрессивными. Они переместили свою технику непосредственно в село, ходили по домам, грабили их, мародерствовали, отбирали то, что им было нужно, прежде всего бензиновые электростанции, фонарики, еду. Как рассказывал другой пленный из нашего села, забрали даже начатую бутылку вина из холодильника", - говорит Хилюк.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными - стало известно, кто вернулся домой. Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

В частности, сообщалось, что корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена. По возвращении Хилюк рассказал о том, что происходило в плену. В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Также из российского плена освободили экс-мэра Херсона. Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. В плену он изменился до неузнаваемости.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные пленные освобождение обмен пленными Дмитрий Хилюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:43Украина
Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробности

16:51Политика
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Последние новости

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

Реклама
15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Любовница Путина Кабаева сделала свои собственные договоренности в Китае

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

Реклама
14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

Реклама
10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять