Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

Освобожденный журналист признался, в каких условиях россияне удерживают пленных.

Как россияне обращаются с пленными / коллаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, УНИАН

Главное из рассказа освобожденного из плена журналиста:

Россияне били пленных электротоком, шокерами и полевыми телефонами

Украинцев заставляли ходить без одежды без всякой необходимости

Пленных кормили остатками от крупы, рыбой с червями

Система угнетения человека и уничтожения человеческого в человеке в России наработана со времен Ивана Грозного. Угнетение и пытки людей в России поставлены на научный фундамент, Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Он рассказал, что когда только попадаешь в плен, враг прежде всего пытается ошеломить и напугать, чтобы ты не мог сопротивляться, был растерянным и дезориентированным.

"Дальше началось прессование: избиение электротоком, шокерами и полевыми телефонами. Не прекращались вербальные оскорбления, пинки, побои. Голод... Голод - это в России особый инструмент пыток и угнетения человека. Также применяли раздевание, то есть раздевали и заставляли ходить без одежды без какой-либо необходимости. Это не было для медицинского осмотра, нет. Просто раздевали - и ходите голыми. Иногда это объяснялось тем, что якобы брали на стирку тюремную форму, но ее могли днями не отдавать. Мы мерзли, поскольку это была зима", - подчеркнул журналист.

По его словам, пленных кормили остатками от крупы с червями, рыбой с червями.

"Бытовые условия были ужасные, психологические пытки - еще ужаснее. Мы находились в полном информационном вакууме: мы не знали ничего о том, что происходило в мире, Украине, Киеве. Об этом нельзя было спрашивать, да и никто ни о чем нам не говорил", - говорит Хилюк.

Он признается, что россияне пытали также тем, что целый день в громкоговоритель кричали советские песни, которые крутились сто раз по кругу.

"Или крутилась какая-то пропаганда и агитация из российских религиозных каналов и передач вроде Соловьева. Крутили разный мусор. И так было с 6 утра до 10 вечера", - сказал освобожденный из российского плена журналист.

Он также добавил, что в Новозыбкове было жестче всего.

"В Пакино не было так холодно, по крайней мере, в нашем корпусе, то есть холодом там не пытали. И в Пакино меньше били, а последние полтора года плена вообще не били. А так, в плену был весь комплект: и холод, и голод, и побои, и моральное давление", - рассказал Хилюк.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина вернула из российского плена бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко, которого россияне незаконно лишили свободы еще в 2022 году, когда захватили Херсон. Владимир Миколаенко до последнего оставался верным Украине и не перешел на сторону врага даже под давлением.

14 августа Украина и Россия провели обмен пленными. В рамках обмена домой удалось вернуть гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен еще в 17 лет.

Кроме того, 14 августа домой из российского плена вернулись 84 украинца. Среди них старший мичман, бывший командир уничтоженного оккупантами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук. Именно он спас этот корабль во время аннексии Крыма в 2014 году.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

