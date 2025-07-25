Желанное 'да': защитник Мариуполя, пробывший 1104 дня в плену, сделал предложение любимой

Что известно:
- Защитник Мариуполя сделал предложение любимой
- Морской пехотинец пробыл в плену 1104 дня
- Мужчина вернулся в Украину 19 апреля
Морской пехотинец Давид Прадченко, которого в апреле освободили из плена, сделал предложение любимой. Защитник провел в российской неволе более трех лет. Об этом сообщил Западный региональный центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Давид был одним из тех, кто мужественно оборонял Мариуполь в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Защитник находился в плену 1104 дня. Его освобождение 19 апреля стало частью 63-го обмена пленными между Украиной и страной-агрессором РФ.
После длительной разлуки боец наконец оказался рядом с родными. По возвращении домой морпех сделал трогательный поступок - признался в любви своей девушке Оксане.
"Ты выйдешь за меня? Тихо-тихо, потому что я и сам переживаю", - сказал Давид Прадченко, опустившись на одно колено перед Оксаной посреди уютного львовского парка.
В Координационном штабе отметили, что Давид - фантастический молодой человек, который глубоко любит Украину, свою семью и Оксану. Штаб также поблагодарил команду Офиса поддержки семей военных за помощь в организации этого особого момента.
Смотрите видео с моментом признания в любви украинского защитника:
Обмены пленными - последние новости
Напомним, 23 июля Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта. Они выходили из автобусов с украинскими флагами, обнимались и впервые за долгое время звонили родным.
Это уже девятый этап обмена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. В Украину вернулись более тысячи военных, часть из которых провела в плену более трех лет. Самому молодому освобожденному защитнику 27 лет, самому старшему - 66. Нескольких считали пропавшими без вести.
Как сообщал Главред, предыдущий обмен состоялся 20 июня. Тогда домой вернулись украинские военные, многие из которых провели в плену более двух лет. Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные.
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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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