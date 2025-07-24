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Звонили родным и рыдали: появились трогательные видео с обмена пленными

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2025, 02:08
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Многие защитники пробыли в плену более трех лет и лишь сейчас услышали голоса своих родных.
обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными​​​​​​
  • В Сети разлетелись видео с обмена пленными

Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть защитников, которые воевали на разных направлениях. В Сети уже разлетелись первые видео с возвращением наших бойцов.

Они до последнего не верили в то, что этот момент наступит именно сегодня.

видео дня

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Наши защитники столько всего пережили, что были невероятно счастливы стоять на родной земле и дышать воздухом на свободе.

Украинские военные выходили из автобусов, держали в руках украинские флаги и обнимались друг с другом.

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Военные впервые смогли позвонить своим родным за время долгого плена. Один из защитников услышал голос своей любимой жены. Он не разговаривал с ней целых три с половиной года. Первая фраза, которую он сказал, была на русском языке. Это, наверное, удивило жену, однако в российском плену боец был вынужден разговаривать именно на русском. Он пообещал любимой, что будет разговаривать на родном украинском языке.

Смотрите видео с обмена пленными:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Украинский защитник Адам из Волыни. В то время, пока он был в плену, россияне пытались его заставить остаться в России. Однако наш защитник имел твердую позицию и расценивал это как предательство.

"Мне россиянин говорил: "Оставайся". Я отвечал: "Нет, я не предатель! Я России не буду служить, я Украине служу!". И меня не переубедить!" - признался он.

Смотрите видео с обмена военнопленными:

обмен пленными
Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Адам акцентировал на том, что пошел воевать не ради денег, а ради своей жены, детей, ради своей страны.

"Я пошел за жену воевать, за детей и за свою Родину убивать. Чтобы она жила и процветала. Я рад, что я на этой земле буду выращивать пшеницу и буду дальше учить своих детей, чтобы они занимались тем, чем занимался и я", - добавил Адам.

  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: КШППВ
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Андрей Ермак
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Андрей Ермак
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Андрей Ермак
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Андрей Ермак
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Андрей Ермак
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко
  • Обмен пленными 24 июля
    Обмен пленными 24 июля фото: Игорь Клименко

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины Зеленского, многие из тех, кто вернулся домой, провели в плену более двух лет.

Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные военные. Видео с их первыми эмоциями после возвращения быстро распространились в соцсетях.

21 июня стало известно о смерти Сергея Добровольского - бывшего пленного, который пробыл в российском плену два года и вернулся в Украину только в мае. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.

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