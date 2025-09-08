Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить

Коротко:
- В Украине повысились цены на помидоры
- Сейчас их продают не дешевле, чем 30-50 грн/кг
- Стоимость овоща все еще ниже, чем в сентябре 2024 года
С началом осени в Украине начали дорожать помидоры. Рост цен произошел из-за сокращения предложения продукции на рынке, хотя спрос остается стабильным. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Отмечается, что на данный момент украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30-50 грн/кг, что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой недели.
"Повышать цены представителям тепличных комбинатов позволяет значительная активизация спроса на внутреннем рынке, ведь все большую заинтересованность в приобретении томатов стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что несмотря на подорожание сегодня тепличный томат в Украине стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.
Что будет с ценами на продукты в сентябре
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что на стоимость продуктов в сентябре будет влиять урожайность.
Он отметил, что цены в Украине сильно зависят от успешности аграрного сезона.
"Погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим", - добавил эксперт.
Цены на продукты - что известно
Как сообщал Главред, в Украине пересмотрели цены на некоторые продукты питания. В частности, больше всего подорожало куриное филе, и в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.
Также известно, что в течение месяца в Украине подешевела молочная продукция. На снижение цен повлияло уменьшение внутреннего спроса, увеличение импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны ЕС.
Кроме того, в Украине с 1 сентября начали расти цены на белокочанную капусту. Это связано с ограничением предложения в условиях активной торговли.
