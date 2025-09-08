Укр
Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить

Мария Николишин
8 сентября 2025, 13:23
178
Аналитики сказали, что наблюдается сокращение предложения овоща на рынке.
Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить
Цены на помидоры в Украине / коллаж: Главред. фото: pixabay

Коротко:

  • В Украине повысились цены на помидоры
  • Сейчас их продают не дешевле, чем 30-50 грн/кг
  • Стоимость овоща все еще ниже, чем в сентябре 2024 года

С началом осени в Украине начали дорожать помидоры. Рост цен произошел из-за сокращения предложения продукции на рынке, хотя спрос остается стабильным. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что на данный момент украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 30-50 грн/кг, что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой недели.

видео дня

"Повышать цены представителям тепличных комбинатов позволяет значительная активизация спроса на внутреннем рынке, ведь все большую заинтересованность в приобретении томатов стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что несмотря на подорожание сегодня тепличный томат в Украине стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что на стоимость продуктов в сентябре будет влиять урожайность.

Он отметил, что цены в Украине сильно зависят от успешности аграрного сезона.

"Погода была типичной для Украины - без аномальных засух и жары. Лето было дождливым и умеренным, почва получила достаточно влаги, поэтому урожай овощей должен быть хорошим", - добавил эксперт.

Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - что известно

Как сообщал Главред, в Украине пересмотрели цены на некоторые продукты питания. В частности, больше всего подорожало куриное филе, и в отдельных супермаркетах его стоимость уже превышает цену свинины.

Также известно, что в течение месяца в Украине подешевела молочная продукция. На снижение цен повлияло уменьшение внутреннего спроса, увеличение импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны ЕС.

Кроме того, в Украине с 1 сентября начали расти цены на белокочанную капусту. Это связано с ограничением предложения в условиях активной торговли.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры цены на продукты новости Украины
