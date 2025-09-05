'Цена пустится во все тяжкие': банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

Банкир подчеркнул, что евро и доллар - мировые валюты, которым не грозит опасность.

Курс валют с 8 по 14 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют на следующей неделе

Что будет влиять на валютный рынок

На следующей неделе показатели валютного рынка будут в относительно прогнозируемом состоянии. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Что будет с курсом доллара до 14 сентября

По его словам, на следующей неделе курс доллара ожидается в рамках 41,2-41,8 гривни.

"Возможное снижение учетной ставки уже 11 сентября и благоприятная инфляционная статистика положительно повлияют на валютный рынок", - подчеркнул он.

Каким будет курс евро до 14 сентября

Банкир добавил, что курс евро, как и раньше, будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соотношения пары гривна/доллар.

"Евро длительное время ведет себя достаточно изменчиво, однако по сравнению со стоимостью доллара остается почти на привычных позициях: колебания стоимости евро в Украине будет в пределах 48-49 гривни", - отметил он.

Курс валют на следующую неделю

Лесовой также сказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 8 по 14 сентября:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Евро и доллар - мировые валюты, которым не грозит опасность. Однако и не стоит ожидать, что цена какой-то из них пустится во все тяжкие, превзойдя предыдущие рекорды", - подытожил банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что в августе 2025 года валютный рынок Украины продемонстрировал неожиданную стабильность: американский доллар и евро подешевели.

Также известно, что Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривни, а евро - 48,13 гривни.

Независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что осенью 2025 года на межбанке курс гривны будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

