Доллар и евро резко потеряли позиции: новый курс валют на 5 сентября

Нацбанку удалось усилить гривну по отношению к доллару и евро.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-rezko-poteryali-pozicii-novyy-kurs-valyut-na-5-sentyabrya-10695296.html Ссылка скопирована

Курс валют на 5 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в пятницу

На сколько укрепилась гривна

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 сентября, новый официальный курс валют. В частности, украинской валюте удалось укрепить позиции. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне в пятницу будет на уровне 41,35 гривни за доллар. Украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

видео дня

В то же время, курс европейской валюты будет установлен на уровне 48,13 гривни за один евро. В этом случае гривна также выросла, но на 7 копеек.

Стоит заметить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,30/41,33 грн/долл., а евро - 48,13/48,15 грн/евро.

Каким будет курс доллара до 7 сентября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что в течение текущей недели курс доллара будет оставаться стабильным и достаточно прогнозируемым.

Он предположил, что коридоры валютных изменений будут на уровне 41,6-42 грн/долл. на межбанке и 41,6-42 грн/долл. на наличном рынке.

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в прогнозе НБУ на 4 сентября говорилось, что курс доллара к гривне будет на уровне 41,37 гривни за доллар, а евро - 48,20 гривни за один евро.

Независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозировал, что осенью 2025 года на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.

В то же время, кандидат экономических наук Иван Ус предполагал, что в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен и пересечь психологическую отметку в 50 гривен.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред