"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

Алексей Тесля
6 сентября 2025, 10:38
Повышение тарифов коснется не только электроэнергии, но и других ресурсов — газа, отопления и воды, говорит Олег Попенко.
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку
Украинцев предупредили о росте тарифов / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Важное из заявлений Попенко:

  • Рост тарифов в Украине фактически неизбежен
  • Речь идет как об электроэнергии, так и о газе

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прокомментировал прогноз Министерства экономики о том, что в 2026–2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут ежегодно расти на 15% (плюс-минус 5%).

"Рост тарифов фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институции, включая Национальный банк Украины и МВФ, которые указывали на необходимость приближения тарифов к рыночным. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт констатирует, что на сегодня рыночные цены на электроэнергию колеблются в пределах 9–11 грн за киловатт.

"С учетом украинских реалий, монопольного влияния отдельных игроков и ограниченных механизмов регулирования, в течение ближайших пяти лет стоимость может достичь уровня 10–11 грн и выше. Уже в 2024 году эксперты отмечали, что реальная себестоимость электроэнергии составляет около 6,5–7 грн, и именно к этой отметке страна будет постепенно приближаться. При нынешней цене в 4,32 грн ежегодный рост на 20% приведет к тому, что за несколько лет тариф дойдет минимум до 7 грн", - отмечает он.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Собеседник прогнозирует, что подобное повышение, вероятно, коснется не только электроэнергии, но и других ресурсов — газа, отопления и воды.

"Рыночная цена газа сегодня колеблется от 17 до 22 грн за кубометр, временами достигая 25 грн, тогда как население платит всего 7,98 грн. Разрыв колоссальный, и в случае выхода Нафтогаза и других игроков в свободный сегмент наценка может составить 500–600%. Для сравнения, в Молдове газ для населения в пересчете на гривну уже стоит около 32 грн, и украинские компании также стремятся занять этот сегмент", - добавил Попенко.

Тарифы на газ: сколько заплатят украинцы

Цена на газ для украинских потребителей останется неизменной как минимум до апреля следующего года. Однако суммы в квитанциях могут отличаться в зависимости от области проживания.

Причина в том, что на рынке газоснабжения работают девять компаний, и каждая устанавливает свои тарифы. Так, в рамках тарифного плана "Фиксированный", действующего до 30 апреля 2026 года, кубометр газа обойдется в 7,96 гривны.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

