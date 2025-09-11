Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Надежда Майная
11 сентября 2025, 13:02
90
Цены на основные продукты питания в Украине поползут вверх уже в октябре-ноябре, подорожают среди прочего хлеб и молочные продукты, отметил Денис Марчук.
Овощи, мясо, хлеб и прочее: эксперт рассказал, какие продукты подорожают и на сколько
Хлеб, молочка и другие продукты в Украине подорожают в ближайшие месяцы – Марчук / Коллаж: Главред

Несмотря на то, что уборочная в Украине продолжается, уже можно давать предварительные оценки урожая 2025 года, а также прогнозировать, что будет происходить с ценами на основные продукты питания осенью-зимой. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, насколько в Украине подорожают хлеб, молочные продукты и мясо, цены на какие продукты не обещают до конца года неприятных сюрпризов, а также сколько будут стоить овощи "борщевого набора", и не станет ли борщ блюдом, которое украинцы смогут себе позволить исключительно по праздникам.

Каким в этом году был урожай пшеницы, а, соответственно, каких цен на хлеб можно ожидать осенью-зимой?

По пшенице – основному сырью, из которого выпекается хлеб – у нас сохраняются показатели прошлого года: мы собрали примерно 22 миллиона тонн. Поэтому говорить о том, что у нас будет дефицит пшеницы, а отсутствие сырья будет негативно влиять на цену, не приходится.

видео дня

Цена на сырье, то есть пшеницу, в цене хлеба – это не более 20-25%. Другие составляющие больше влияют на формирование конечной цены, которую мы видим в магазине, потому что проходит полный цикл производства. К этим факторам относятся и логистика, и стоимость горюче-смазочных материалов, и продовольственная инфляция, которая в Украине, к сожалению, является достаточно высокой (около 22%). Хлебозаводы работают на газовых и электропечах, соответственно, цену формируют и расходы на электроэнергию и газ, которые подорожали с 1 августа 2025 года. Таким образом, в цену на хлеб уже будет закладываться подорожание.

В Украине нет оснований ожидать дефицита пшеницы, заверил эксперт
По итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Также на цену влияет и оплата человеческого труда, то есть средства, потраченные на заработные платы. Учитывая, что многие хлебозаводы относятся к критической инфраструктуре, заработная плата там должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Кроме того, заводы работают преимущественно на иностранных комплектующих производства, а закупают их за доллары или евро. Соответственно, соотношение гривны и валют тоже влияет на цену.

Это ключевые факторы, которые влияют на формирование цены на хлеб. В 2024 году цены на хлеб выросли более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. В этом году уже девять месяцев подряд мы наблюдаем подорожание хлеба на 1,5-2%, только в апреле цены не повышались. Получается, что по итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%.

Как могут измениться цены на крупы? Есть ли предпосылки для подорожания гречки и других ключевых круп?

С крупами примерно такая же ситуация, что и с переработкой в целом. Затраты на то, чтобы, например, гречку, высеять, пожарить и т.д., будут влиять на формирование цены.

Сейчас говорить о повышении цен на ключевые крупы не приходится. Возможно, ситуация в энергетике со временем повлияет на цены на крупы, ведь враг вновь начал активно наносить удары по энергетическим объектам Украины, соответственно, может подорожать электроэнергия. Но я думаю, что цена начнет меняться не раньше, чем зимой. Осенью повышения цен на крупы я не предвижу.

От урожая и цен на зерновые зависят цены на комбикорм для птицы, свиней, коров. Следовательно, можно ли уже предположить, насколько осенью и зимой могут измениться цены на мясо?

Мясная группа товаров у нас довольно дорогая, поэтому цены на говядину и свинину зафиксировались и уже некоторое время остаются на относительно постоянных цифрах. Что касается цен на курятину, то пока они точно не будут меняться. То же самое можно сказать и о ценах на свинину. Ведь когда килограмм мяса свинины стоит более 200 гривен, следует учитывать и платежеспособность населения.

Цена на мясо действительно существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм. Но кукурузу в Украине только начинают косить, поэтому спрогнозировать цену на нее сейчас сложно – она на биржах будет корректироваться. Но, да, комбикорм очень влияет на себестоимость производства мяса.

И, кроме того, следует учитывать еще один важный нюанс – с началом полномасштабной войны в Украине очень сократилось количество ферм и свинокомплексов. Поэтому цена на свинину и говядину достаточно высока.

По моим прогнозам, в сентябре-октябре не будет существенного колебания цен на мясную продукцию – они будут сохраняться плюс-минус на том же уровне, что и сейчас.

Но – если, не дай Бог, будут возникать перебои со светом, как это было в 2022 году, когда случались блэкауты, и это приводило к необходимости применять дополнительные источники энергии, соответственно, тогда росла себестоимость продукции, если так будет происходить осенью-зимой этого года, будем говорить об изменении цены на мясо.

Цена на свинину и говядину остается высокой в Украине и существенно не будет расти из-за платежеспособности украинцев, отметил Марчук
По словам Марчука, цена на мясо подскочит, если осенью-зимой российские обстрелы приведут к блэкаутам в Украине / Фото: УНИАН

Что, по вашему прогнозу, будет с ценами на молочные продукты осенью-зимой? Ведь из-за сезонного фактора сокращается производство молока.

Да, действительно, ситуация с молочкой хуже, потому что у нас заканчивается "сезон большого молока". А у нас не такое большое количество молока экстра-класса – это то молоко, из которого производятся лучшие виды молочной продукции и экспортируются. Поэтому цены на молочку, скорее всего, вырастут на 7-8%.

Впрочем, многое будет зависеть от наших экспортных потенциалов на европейский рынок. Сейчас еще происходит экспорт молочки, что приводит к росту себестоимости закупочных цен на молоко экстра-класса, потому что мы много экспортируем. А если будет квота, ограничится количество экспорта, возможно, и цена тогда стабилизируется.

Впрочем, в сентябре-ноябре, по моему прогнозу, цены на молочные продукты вырастут в пределах 7-8%.

Цены на яйца тоже из-за сезонного фактора поползут вверх, как и на молочную продукцию?

С яйцами пока ситуация обещает быть более-менее стабильной, поскольку производство яиц мы нарастили. Поэтому колебание цен на яйца в основном будет зависеть от цен на электроэнергию, поскольку это производство потребляет колоссальное количество электроэнергии. Если цены на электроэнергию пойдут вверх, будут расти расходы производств. Сейчас цена стабилизировалась, но дальше осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%.

Яйца в Украине подорожают на 5-10%, отметил Марчук
По прогнозу Марчука, в сентябре-ноябре цены на молочные продукты вырастут в пределах 7-8% / Фото: УНИАН

Цены на овощи (морковь, картофель, капуста, свекла, лук) – какая картина вырисовывается по ним этой осенью и зимой?

Ситуация с овощами в этом году однозначно будет лучше, чем в прошлом. В прошлом сезоне мы потеряли немало урожая овощей из-за засухи. В этом году другая тенденция: в июле цены на овощи были ниже, чем в июне, а в августе ситуация стала еще лучше, чем в июле. Поэтому овощи "борщевого набора" за счет значительного предложения проседают в цене.

В сентябре-октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить (хранение, конечно, предусматривает дополнительные расходы). В общем, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора".

Хватит ли собственного урожая того же картофеля Украине до весны, или уже в конце осени или в начале зимы будет потребность в импортном картофеле?

Да, хватит. Урожай достаточно хороший в этом году. Но так или иначе зимой у нас начинают дорожать овощи из-за затрат на хранение, а весной происходит поступление импорта из-за того, что своего качественного картофеля становится меньше.

В сентябре-октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, заверил Марчук
Урожай овощей борщевого набора в Украине лучше, чем в прошлом году, но зимой все равно они подорожают, отметил Марчук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вообще, дефицит овощной группы в Украине сейчас на уровне 400 миллионов долларов, то есть мы импортируем овощи на такую сумму. Представьте, сколько денег мы теряем! Все было бы иначе, если бы в нашем государстве был правильный подход к предоставлению кредитов аграриям, занимающимся овощеводством. И сейчас это постепенно начинают делать, думают над грантами, чтобы производители заходили в эту нишу, а мы не были зависимыми от импорта в зимний период времени и пользовались своим производством. Если это будет сделано, то зимний период мы будем проходить с незначительными скачками цен.

Впрочем, все это в перспективе, а сейчас ситуация такова, что овощных хранилищ не хватает для хранения. Поэтому во время пика реализации с огородов и полей цена на овощи низкая, но как только овощи начинают закладываться на хранение (теми, кто может это делать), цена растет.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году – координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб мясо молоко яйца картошка борщевой набор продукты питания цены на продукты молочные продукты новости Украины Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу

14:25Политика
Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

13:02Интервью
Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

Последние новости

14:34

Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

14:31

Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

14:27

"Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

14:25

"Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу

14:19

О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
14:02

Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

13:57

Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

13:51

Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

13:33

Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

Реклама
13:29

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

13:17

Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

13:02

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

12:48

Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

12:43

Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

12:38

Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

12:08

Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

12:04

Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

12:02

Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

11:54

До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Реклама
11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

11:06

Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа УкраиныВидео

10:48

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

10:38

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

10:36

"Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

10:31

Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

10:04

Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

09:53

Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

09:37

Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

09:33

У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

09:33

Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

09:19

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:06

Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

09:00

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

08:32

Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

08:24

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:45

Атака дронов на Польшу: Мерц сделал тревожное заявление о ПВО НАТО

06:46

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

Реклама
06:10

Удары по Польше: новая реальность или пробный шар?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

05:15

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

04:30

Поток щедрости: четырех знаков зодиака ждет финансовое благополучие 11 сентября

04:09

Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорироватьВидео

03:44

Гороскоп на завтра 12 сентября: Ракам - важный разговор, Весам - счастливые моменты

03:24

Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

02:36

Полякам следует объявить над Галичиной и Волынью "бесполетную зону"мнение

02:32

Кремль меняет тактику ударов по Украине: к чему готовиться осеньюФото

02:11

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять