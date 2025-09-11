Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

Цены на основные продукты питания в Украине поползут вверх уже в октябре-ноябре, подорожают среди прочего хлеб и молочные продукты, отметил Денис Марчук.

Хлеб, молочка и другие продукты в Украине подорожают в ближайшие месяцы – Марчук / Коллаж: Главред

Несмотря на то, что уборочная в Украине продолжается, уже можно давать предварительные оценки урожая 2025 года, а также прогнозировать, что будет происходить с ценами на основные продукты питания осенью-зимой. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, насколько в Украине подорожают хлеб, молочные продукты и мясо, цены на какие продукты не обещают до конца года неприятных сюрпризов, а также сколько будут стоить овощи "борщевого набора", и не станет ли борщ блюдом, которое украинцы смогут себе позволить исключительно по праздникам.

Каким в этом году был урожай пшеницы, а, соответственно, каких цен на хлеб можно ожидать осенью-зимой?

По пшенице – основному сырью, из которого выпекается хлеб – у нас сохраняются показатели прошлого года: мы собрали примерно 22 миллиона тонн. Поэтому говорить о том, что у нас будет дефицит пшеницы, а отсутствие сырья будет негативно влиять на цену, не приходится.

Цена на сырье, то есть пшеницу, в цене хлеба – это не более 20-25%. Другие составляющие больше влияют на формирование конечной цены, которую мы видим в магазине, потому что проходит полный цикл производства. К этим факторам относятся и логистика, и стоимость горюче-смазочных материалов, и продовольственная инфляция, которая в Украине, к сожалению, является достаточно высокой (около 22%). Хлебозаводы работают на газовых и электропечах, соответственно, цену формируют и расходы на электроэнергию и газ, которые подорожали с 1 августа 2025 года. Таким образом, в цену на хлеб уже будет закладываться подорожание.

По итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Также на цену влияет и оплата человеческого труда, то есть средства, потраченные на заработные платы. Учитывая, что многие хлебозаводы относятся к критической инфраструктуре, заработная плата там должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Кроме того, заводы работают преимущественно на иностранных комплектующих производства, а закупают их за доллары или евро. Соответственно, соотношение гривны и валют тоже влияет на цену.

Это ключевые факторы, которые влияют на формирование цены на хлеб. В 2024 году цены на хлеб выросли более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. В этом году уже девять месяцев подряд мы наблюдаем подорожание хлеба на 1,5-2%, только в апреле цены не повышались. Получается, что по итогам 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%.

Как могут измениться цены на крупы? Есть ли предпосылки для подорожания гречки и других ключевых круп?

С крупами примерно такая же ситуация, что и с переработкой в целом. Затраты на то, чтобы, например, гречку, высеять, пожарить и т.д., будут влиять на формирование цены.

Сейчас говорить о повышении цен на ключевые крупы не приходится. Возможно, ситуация в энергетике со временем повлияет на цены на крупы, ведь враг вновь начал активно наносить удары по энергетическим объектам Украины, соответственно, может подорожать электроэнергия. Но я думаю, что цена начнет меняться не раньше, чем зимой. Осенью повышения цен на крупы я не предвижу.

От урожая и цен на зерновые зависят цены на комбикорм для птицы, свиней, коров. Следовательно, можно ли уже предположить, насколько осенью и зимой могут измениться цены на мясо?

Мясная группа товаров у нас довольно дорогая, поэтому цены на говядину и свинину зафиксировались и уже некоторое время остаются на относительно постоянных цифрах. Что касается цен на курятину, то пока они точно не будут меняться. То же самое можно сказать и о ценах на свинину. Ведь когда килограмм мяса свинины стоит более 200 гривен, следует учитывать и платежеспособность населения.

Цена на мясо действительно существенно зависит от того, какими будут цены на комбикорм. Но кукурузу в Украине только начинают косить, поэтому спрогнозировать цену на нее сейчас сложно – она на биржах будет корректироваться. Но, да, комбикорм очень влияет на себестоимость производства мяса.

И, кроме того, следует учитывать еще один важный нюанс – с началом полномасштабной войны в Украине очень сократилось количество ферм и свинокомплексов. Поэтому цена на свинину и говядину достаточно высока.

По моим прогнозам, в сентябре-октябре не будет существенного колебания цен на мясную продукцию – они будут сохраняться плюс-минус на том же уровне, что и сейчас.

Но – если, не дай Бог, будут возникать перебои со светом, как это было в 2022 году, когда случались блэкауты, и это приводило к необходимости применять дополнительные источники энергии, соответственно, тогда росла себестоимость продукции, если так будет происходить осенью-зимой этого года, будем говорить об изменении цены на мясо.

По словам Марчука, цена на мясо подскочит, если осенью-зимой российские обстрелы приведут к блэкаутам в Украине / Фото: УНИАН

Что, по вашему прогнозу, будет с ценами на молочные продукты осенью-зимой? Ведь из-за сезонного фактора сокращается производство молока.

Да, действительно, ситуация с молочкой хуже, потому что у нас заканчивается "сезон большого молока". А у нас не такое большое количество молока экстра-класса – это то молоко, из которого производятся лучшие виды молочной продукции и экспортируются. Поэтому цены на молочку, скорее всего, вырастут на 7-8%.

Впрочем, многое будет зависеть от наших экспортных потенциалов на европейский рынок. Сейчас еще происходит экспорт молочки, что приводит к росту себестоимости закупочных цен на молоко экстра-класса, потому что мы много экспортируем. А если будет квота, ограничится количество экспорта, возможно, и цена тогда стабилизируется.

Впрочем, в сентябре-ноябре, по моему прогнозу, цены на молочные продукты вырастут в пределах 7-8%.

Цены на яйца тоже из-за сезонного фактора поползут вверх, как и на молочную продукцию?

С яйцами пока ситуация обещает быть более-менее стабильной, поскольку производство яиц мы нарастили. Поэтому колебание цен на яйца в основном будет зависеть от цен на электроэнергию, поскольку это производство потребляет колоссальное количество электроэнергии. Если цены на электроэнергию пойдут вверх, будут расти расходы производств. Сейчас цена стабилизировалась, но дальше осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%.

По прогнозу Марчука, в сентябре-ноябре цены на молочные продукты вырастут в пределах 7-8% / Фото: УНИАН

Цены на овощи (морковь, картофель, капуста, свекла, лук) – какая картина вырисовывается по ним этой осенью и зимой?

Ситуация с овощами в этом году однозначно будет лучше, чем в прошлом. В прошлом сезоне мы потеряли немало урожая овощей из-за засухи. В этом году другая тенденция: в июле цены на овощи были ниже, чем в июне, а в августе ситуация стала еще лучше, чем в июле. Поэтому овощи "борщевого набора" за счет значительного предложения проседают в цене.

В сентябре-октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить (хранение, конечно, предусматривает дополнительные расходы). В общем, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора".

Хватит ли собственного урожая того же картофеля Украине до весны, или уже в конце осени или в начале зимы будет потребность в импортном картофеле?

Да, хватит. Урожай достаточно хороший в этом году. Но так или иначе зимой у нас начинают дорожать овощи из-за затрат на хранение, а весной происходит поступление импорта из-за того, что своего качественного картофеля становится меньше.

Урожай овощей борщевого набора в Украине лучше, чем в прошлом году, но зимой все равно они подорожают, отметил Марчук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вообще, дефицит овощной группы в Украине сейчас на уровне 400 миллионов долларов, то есть мы импортируем овощи на такую сумму. Представьте, сколько денег мы теряем! Все было бы иначе, если бы в нашем государстве был правильный подход к предоставлению кредитов аграриям, занимающимся овощеводством. И сейчас это постепенно начинают делать, думают над грантами, чтобы производители заходили в эту нишу, а мы не были зависимыми от импорта в зимний период времени и пользовались своим производством. Если это будет сделано, то зимний период мы будем проходить с незначительными скачками цен.

Впрочем, все это в перспективе, а сейчас ситуация такова, что овощных хранилищ не хватает для хранения. Поэтому во время пика реализации с огородов и полей цена на овощи низкая, но как только овощи начинают закладываться на хранение (теми, кто может это делать), цена растет.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году – координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

