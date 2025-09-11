О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

Есть несколько факторов, которые повлияют на увеличение стоимости молочной продукции в Украине.

Сколько будут стоить молочные продукты осенью и зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Марчук:

Осенью-зимой в Украине молочная продукция вырастет в стоимости

Цены на молочку до конца осени, предварительно, могут подняться не более чем на 8%

В Украине заканчивается "сезон большого молока", поэтому вскоре цены на молочные продукты вырастут. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, молочная продукция подорожает, но не стремительно, ведь в Украине не такое большое количество молока экстра-класса. Поэтому ожидается повышение цен на 7-8% в сентябре-ноябре.

Цены на молочку могут стабилизироваться

Марчук отметил, что кроме сезонности, есть еще один фактор, который влияет на формировании цен на молочную продукцию осенью-зимой - это экспортные потенциалы Украины на европейский рынок.

"Сейчас еще происходит экспорт молочки, что приводит к росту себестоимости закупочных цен на молоко экстра-класса, потому что мы много экспортируем. А если будет квота, ограничится количество экспорта, возможно, и цена тогда стабилизируется", - пояснил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему молочная продукция была дешевле летом

Главред писал, что по словам аналитиков Ассоциации производителей молока, в течение последнего месяца лета в Украине подешевела молочная продукция. На снижение цен повлияло уменьшение внутреннего спроса, увеличение импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны ЕС.

Напомним, Главред писал, что с началом осени в Украине начали дорожать помидоры. Рост цен произошел из-за сокращения предложения продукции на рынке, хотя спрос остается стабильным.

Ранее сообщалось, что в Украине начали стремительно снижаться цены на белокочанную капусту. Большинство производителей отгружают овощ по цене 6-12 гривен за килограмм.

Недавно стоимость огурцов в Украине снизилась примерно на 16% по сравнению с началом месяца. Причиной снижения цен стало значительное увеличение предложения тепличных огурцов на рынке.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

