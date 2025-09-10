Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

Гривна "берет верх" относительно одной из валют.

Курс валют на 11 сентября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллар 11 сентября

Сколько будет стоить европейская валюта в четверг

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 гривны за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабла на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Относительно евро, гривна, наоборот, укрепила свои позиции.

Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,24 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек.

Курс валют на 11 сентября / фото: bank.gov.ua

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,26/41,29 грн/долл., а евро - 48,30/48,33 грн/евро.

Что будет с курсом доллара и евро на этой неделе - прогноз банкира

Банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина заявил, что в Украине с 8 по 14 сентября валютный рынок будет оставаться предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, но евро будет колебаться.

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Напомним, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что, несмотря на способность НБУ поддерживать курс доллара на уровне 41 грн/долл., в условиях усиления рисков гривна может постепенно терять позиции и двигаться к отметке 44 грн/долл.

Между тем в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Ранее также сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

