Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

Анна Косик
10 сентября 2025, 12:54
31
Цена на некоторые модели смартфона в Украине на несколько сотен долларов выше, чем в США или Европе.
Iphone 17, деньги
За сколько можно будет купить iPhone 17 в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • В Украине открыли предзаказ на новинки от Apple
  • Цены на смартфоны в Украине и США отличаются

9 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone и другие гаджеты. В интернет-магазинах Украины уже открыли предзаказ на смартфоны, которые стоят дороже, чем в США.

Какие официальные цены на новую технику Apple

На презентации озвучили, сколько будут стоить все новинки компании и предупредили, что предварительный заказ всей техники будет открыт только 12 сентября, а официальная продажа в розничных магазинах начнется 19 сентября. Ценовая политика компании такова:

видео дня
  • iPhone 17 - от 799 долларов
  • iPhone Air - от 999 долларов
  • iPhone 17 Pro - от 1099 долларов
  • iPhone 17 Pro Max - от 1199 долларов
  • Apple Watch Series 11 - 399 долларов
  • Apple Watch SE 3 - 249 долларов
  • Apple Watch Ultra 3 - 799 долларов
  • Apple AirPods Pro 3 - 249 долларов

Какие цены обнародовали в Украине

Большинство интернет-магазинов еще не обнародовали свои цены на новинки Apple, но открыли предзаказ. Однако на некоторых сайтах все же можно найти цены на iPhone 17, которые несколько отличаются от официальных.

цены на iPhone 17 в Украине по предзаказу
Цены на iPhone 17 Pro Max в Украине по предзаказу / фото: скриншот

Например, стоимость iPhone 17 Pro Max в зависимости от объема памяти колеблется от 61879 до 103129 гривен, что равняется 1495,29-2492,08 долларам.

цены на iPhone 17 в Украине по предзаказу
Цены на iPhone 17 Pro Max в Украине по предзаказу / фото: скриншот

Издание Новости.LIVE пишет, что на другие модели iPhone выставили такие цены:

  • iPhone 17 - от 49 999 до 58 999 грн
  • iPhone 17 Pro - от 63 999 до 87 999 грн
  • iPhone 17 Air - от 42 839 до 70 999 грн

Почему в Украине дороже iPhone

Менеджер сети магазинов электроники Екатерины Одарчук объяснила Новости.LIVE, что смартфоны в Украине дороже из-за того, что на формирование цены влияет актуальный курс валют, расходы на логистику и сертификацию.

"На старте цена в Украине традиционно выше, чем в США и ЕС, в среднем на 15-25%. Это объясняется таможенными платежами, НДС и логистикой. Однако через несколько месяцев после выхода цены постепенно снижаются. Особенно это заметно на моделях с меньшим объемом памяти", - сказала она.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" и члена парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, вопрос повышения цен на газ - лишь вопрос времени.

Ранее сообщалось, что с началом осени в Украине начали дорожать помидоры. Рост цен произошел из-за сокращения предложения продукции на рынке, хотя спрос остается стабильным.

В то же время, накануне стало известно, что по словам аналитиков, с наступлением осени тепличные огурцы в Украине подешевели. Сейчас овощ продают по 20-40 грн за килограмм.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Apple iPhone Apple Watch смартфоны iPhone новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:13Мир
Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

12:11Война
Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

11:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Последние новости

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

Реклама
12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

Реклама
10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревогаФото

06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Реклама
05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять