Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

Цена на некоторые модели смартфона в Украине на несколько сотен долларов выше, чем в США или Европе.

За сколько можно будет купить iPhone 17 в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

В Украине открыли предзаказ на новинки от Apple

Цены на смартфоны в Украине и США отличаются

9 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone и другие гаджеты. В интернет-магазинах Украины уже открыли предзаказ на смартфоны, которые стоят дороже, чем в США.

Какие официальные цены на новую технику Apple

На презентации озвучили, сколько будут стоить все новинки компании и предупредили, что предварительный заказ всей техники будет открыт только 12 сентября, а официальная продажа в розничных магазинах начнется 19 сентября. Ценовая политика компании такова:

iPhone 17 - от 799 долларов

iPhone Air - от 999 долларов

iPhone 17 Pro - от 1099 долларов

iPhone 17 Pro Max - от 1199 долларов

Apple Watch Series 11 - 399 долларов

Apple Watch SE 3 - 249 долларов

Apple Watch Ultra 3 - 799 долларов

Apple AirPods Pro 3 - 249 долларов

Какие цены обнародовали в Украине

Большинство интернет-магазинов еще не обнародовали свои цены на новинки Apple, но открыли предзаказ. Однако на некоторых сайтах все же можно найти цены на iPhone 17, которые несколько отличаются от официальных.

Цены на iPhone 17 Pro Max в Украине по предзаказу / фото: скриншот

Например, стоимость iPhone 17 Pro Max в зависимости от объема памяти колеблется от 61879 до 103129 гривен, что равняется 1495,29-2492,08 долларам.

Цены на iPhone 17 Pro Max в Украине по предзаказу / фото: скриншот

Издание Новости.LIVE пишет, что на другие модели iPhone выставили такие цены:

iPhone 17 - от 49 999 до 58 999 грн

iPhone 17 Pro - от 63 999 до 87 999 грн

iPhone 17 Air - от 42 839 до 70 999 грн

Почему в Украине дороже iPhone

Менеджер сети магазинов электроники Екатерины Одарчук объяснила Новости.LIVE, что смартфоны в Украине дороже из-за того, что на формирование цены влияет актуальный курс валют, расходы на логистику и сертификацию.

"На старте цена в Украине традиционно выше, чем в США и ЕС, в среднем на 15-25%. Это объясняется таможенными платежами, НДС и логистикой. Однако через несколько месяцев после выхода цены постепенно снижаются. Особенно это заметно на моделях с меньшим объемом памяти", - сказала она.

