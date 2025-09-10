Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

Дети Путина и Кабаевой не рассматриваются главой РФ как преемники.

В РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Википедия

Кратко:

Алина Кабаева в последнее время стала чаще появляться на ТВ

Кабаева конкурент дочерей Путина в борьбе за его внимание

Тайная жена российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева не влияет на его решения. Члены семьи Путина пользуются всеми благами, однако не имеют политического веса.

В то же время, Алина Кабаева в последнее время стала чаще появляться в эфире федеральных каналов РФ: от турниров ее имени до премьер фильмов в Пекине. О том, зачем раскручивают любовницу Путина, и имеет ли она влияние на главу Кремля, рассказал политолог Станислав Белковский.

"Но даже если считать Кабаеву самым близким человеком к Путину, она не имеет политического влияния. Путин традиционно не допускает членов семьи к делам государства. Они могут пользоваться всеми благами, но не влияют на решения. А идея о преемниках сейчас вообще бессмысленна – Путин ясно дал понять, особенно на параде в Пекине, что его цель – пролонгация собственной жизни. Вопрос преемников может возникнуть не раньше 2030-х", - считает Станислав Белковский.

Политолог напомнил, что дети Путина и Кабаевой (по данным СМИ у них два сына) не рассматриваются главой РФ как преемники. Во-первых, они еще маленькие, а во-вторых - тема преемника вообще не актуальна для Путина, который никуда не собирается уходить.

"Путин физически и биологически консервируется, его образ – это умеренный анабиоз. Поэтому ему не нужно создавать иллюзию, что он "вовлечен в водоворот событий". Напротив, он очень дистанцируется. И точно не будет использовать членов семьи для своего пиара. Это не его стиль", - говорит Станислав Белковский.

Он добавил, что Кабаева конкурент дочерей Путина в борьбе за его внимание. Но это никак не связано с политикой и вопросами преемственности. Дочери главы Кремля не претендуют на роль его преемников, у них другая роль, уверен политолог.

"Я никогда не считал, что дочери Путина претендуют на его преемников. Их задача – продление его жизни с помощью генетических технологий. И этого ему достаточно", - сказал Белковский.

Как живут сыновья Путина

По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.

Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает "дружественной страной". В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.

Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья "находится в изоляции".

Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.

Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.

Чем увлекаются сыновья Путина

Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.

При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.

Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.

Недавно Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Много лет девушка не показывала полностью свое лицо в соцсетях, но она впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою".

При этом она не указывала имя Путина.

Как писал Главред, внебрачная и непризнанная дочь Путина Елизавета Кривоногих (она же Руднова, она же Луиза Розова) живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Кто такой Станислав Белковский? Станислав Александрович Белковский (род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) - российский политтехнолог и политический советник, публицист, пишет Википедия. Основатель и бывший директор российского Института национальной стратегии (2004 - 2009) и Совета по национальной стратегии (2002 - 2004). В марте 2022 после начала полномасштабной российско-украинской войны покинул Россию, перебравшись в Израиль. Причиной отъезда назвал высокие риски для свободы и безопасности из-за собственных взглядов. 13 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

