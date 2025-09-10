Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

Виталий Кирсанов
10 сентября 2025, 11:58
45
Дети Путина и Кабаевой не рассматриваются главой РФ как преемники.
В РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина
В РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Википедия

Кратко:

  • Алина Кабаева в последнее время стала чаще появляться на ТВ
  • Кабаева конкурент дочерей Путина в борьбе за его внимание

Тайная жена российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева не влияет на его решения. Члены семьи Путина пользуются всеми благами, однако не имеют политического веса.

В то же время, Алина Кабаева в последнее время стала чаще появляться в эфире федеральных каналов РФ: от турниров ее имени до премьер фильмов в Пекине. О том, зачем раскручивают любовницу Путина, и имеет ли она влияние на главу Кремля, рассказал политолог Станислав Белковский.

видео дня

"Но даже если считать Кабаеву самым близким человеком к Путину, она не имеет политического влияния. Путин традиционно не допускает членов семьи к делам государства. Они могут пользоваться всеми благами, но не влияют на решения. А идея о преемниках сейчас вообще бессмысленна – Путин ясно дал понять, особенно на параде в Пекине, что его цель – пролонгация собственной жизни. Вопрос преемников может возникнуть не раньше 2030-х", - считает Станислав Белковский.

Политолог напомнил, что дети Путина и Кабаевой (по данным СМИ у них два сына) не рассматриваются главой РФ как преемники. Во-первых, они еще маленькие, а во-вторых - тема преемника вообще не актуальна для Путина, который никуда не собирается уходить.

"Путин физически и биологически консервируется, его образ – это умеренный анабиоз. Поэтому ему не нужно создавать иллюзию, что он "вовлечен в водоворот событий". Напротив, он очень дистанцируется. И точно не будет использовать членов семьи для своего пиара. Это не его стиль", - говорит Станислав Белковский.

Он добавил, что Кабаева конкурент дочерей Путина в борьбе за его внимание. Но это никак не связано с политикой и вопросами преемственности. Дочери главы Кремля не претендуют на роль его преемников, у них другая роль, уверен политолог.

"Я никогда не считал, что дочери Путина претендуют на его преемников. Их задача – продление его жизни с помощью генетических технологий. И этого ему достаточно", - сказал Белковский.

Как живут сыновья Путина

По данным расследования, дети кремлевского диктатора пользуются фальшивыми документами, передвигаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО. Они не появляются на людях и живут в резиденциях российского диктатора.

Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, обычно это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

На Валдае для детей специально открыт учебный центр. С ребятами работают гувернеры.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, у Путина стали отдавать предпочтение учителям английского из Южно-Африканской Республики, которую Кремль считает "дружественной страной". В расследовании утверждается, что среди вероятных учителей детей Путина, кроме граждан ЮАР, были и граждане Великобритании и Новой Зеландии.

Известно, что учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья "находится в изоляции".

Педагоги не общаются напрямую с родителями детей. Персонал принимает распоряжения от помощников семьи.

Также известно, что двоюродная сестра Алины Кабаевой Оксана Федина общается с гувернерами и нянями, выдавая себя за маму мальчиков.

Чем увлекаются сыновья Путина

Старший сын занимается хоккеем на специально оборудованном катке, а Алина Кабаева старается наблюдать за матчем незаметно. Обычно она следит за игрой из ложи за непрозрачным стеклом.

При этом Иван участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике, но где проходят такие соревнования - неизвестно.

Стоит отметить, что российский диктатор Путин никогда публично не признавал, что имеет сыновей. Однако, лидер Кремля говорил, что в его семье есть дети, с которыми он общается.

Семья Владимира Путина - новости по теме

Недавно Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Много лет девушка не показывала полностью свое лицо в соцсетях, но она впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов:

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою".

При этом она не указывала имя Путина.

Как писал Главред, внебрачная и непризнанная дочь Путина Елизавета Кривоногих (она же Руднова, она же Луиза Розова) живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Другие новости:

Кто такой Станислав Белковский?

Станислав Александрович Белковский (род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) - российский политтехнолог и политический советник, публицист, пишет Википедия.

Основатель и бывший директор российского Института национальной стратегии (2004 - 2009) и Совета по национальной стратегии (2002 - 2004).

В марте 2022 после начала полномасштабной российско-украинской войны покинул Россию, перебравшись в Израиль. Причиной отъезда назвал высокие риски для свободы и безопасности из-за собственных взглядов.

13 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Алина Кабаева Станислав Белковский Путин новости интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

12:11Война
Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

11:57Мир
Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

Реклама
10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

Реклама
09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревогаФото

06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

Реклама
00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять