Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Apple представляет свои ключевые новинки 2025 года.

Глава компании Apple Тим Кук представит новый айфон / Главред

Сегодня, 9 сентября, компания Apple проведет свою самую ожидаемую презентацию. Мероприятие, которое получило слоган "Awe dropping", традиционно является главным событием года для компании.

Ожидается, что сегодня в центре внимания окажется линейка смартфонов iPhone 17, а также обновленные Apple Watch.

Презентация Apple запланирована на сегодня в 20:00 по Киеву.

Главред ведет онлайн-трансляцию презентации Apple 9 сентября.

Смотреть онлайн презентацию Apple

Сортировка по хронологии 10:16 Что представит Аpple на презентации 9 сентября: iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods 3 Pro

