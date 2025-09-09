Укр
Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Мария Тупик
9 сентября 2025, 13:30
Apple представляет свои ключевые новинки 2025 года.
Презентация iPhone 17 и других новинок Apple
Глава компании Apple Тим Кук представит новый айфон / Главред

Сегодня, 9 сентября, компания Apple проведет свою самую ожидаемую презентацию. Мероприятие, которое получило слоган "Awe dropping", традиционно является главным событием года для компании.

Ожидается, что сегодня в центре внимания окажется линейка смартфонов iPhone 17, а также обновленные Apple Watch.

Презентация Apple запланирована на сегодня в 20:00 по Киеву.

Главред ведет онлайн-трансляцию презентации Apple 9 сентября.

Смотреть онлайн презентацию Apple

10:16

Что представит Аpple на презентации 9 сентября:

Новинки от Аpple
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch SE 3
  • AirPods 3 Pro
Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

23:00

