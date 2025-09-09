Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Apple представляет свои ключевые новинки 2025 года.
Сегодня, 9 сентября, компания Apple проведет свою самую ожидаемую презентацию. Мероприятие, которое получило слоган "Awe dropping", традиционно является главным событием года для компании.
Ожидается, что сегодня в центре внимания окажется линейка смартфонов iPhone 17, а также обновленные Apple Watch.
Презентация Apple запланирована на сегодня в 20:00 по Киеву.
Главред ведет онлайн-трансляцию презентации Apple 9 сентября.
Смотреть онлайн презентацию Apple
10:16
Что представит Аpple на презентации 9 сентября:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3
- AirPods 3 Pro
