Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

- Россия два месяца готовила атаку дронов на Польшу
- Варшаву предупреждали о возможном налете российских БПЛА
В ночь на 10 сентября российская дроновая атака по Украине впервые задела Польшу. Несколько беспилотников залетели на территорию страны. Оказывается, Москва готовила атаки на Польшу с июля текущего года. Враг использовал польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих БПЛА. Об этом сообщают в проекте Defense Express.
Аналитики вспоминают, что в начале июля польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля писал, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.
Кроме польских "симок" в одном из российских дронов была найдена SIM-карта литовского оператора.
В сообщении журналиста говорилось, что польские и литовские SIM-карты во вражеских дронах прямо указывают на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.
Кроме того, в отчете отмечали, что "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".
Вероятно, именно так и произошло, ведь уже через неделю документы оказались у польского публициста, пишут аналитики. Однако в самой Польше это почти не вызвало реакции, даже несмотря на то, что российские дроны регулярно нарушали ее воздушное пространство.
Зачем РФ атаковала дронами Польшу - мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что налет БПЛА на Польшу - это провокация, цель которой заключается в запугивании поляков и европейцев в целом.
При этом эксперт не предполагает, что президент США Дональд Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники.
Атака дронов на Польшу - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.
Отражать российскую атаку также помогали военно-воздушные силы Нидерландов и авиация НАТО.
Позже премьер-министр Дональд Туск назвал ночь со вторника на среду "драматической ночью в польском небе". Он добавил, что "это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО". При этом Туск успокоил граждан, заявив, что "причин для паники нет".
