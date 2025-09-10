Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

Москва готовила дроновые атаки на Польшу с июля текущего года.

Польша этой ночью отражала атаку российских дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия два месяца готовила атаку дронов на Польшу

Варшаву предупреждали о возможном налете российских БПЛА

В ночь на 10 сентября российская дроновая атака по Украине впервые задела Польшу. Несколько беспилотников залетели на территорию страны. Оказывается, Москва готовила атаки на Польшу с июля текущего года. Враг использовал польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы в своих БПЛА. Об этом сообщают в проекте Defense Express.

Аналитики вспоминают, что в начале июля польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля писал, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Кроме польских "симок" в одном из российских дронов была найдена SIM-карта литовского оператора.

В сообщении журналиста говорилось, что польские и литовские SIM-карты во вражеских дронах прямо указывают на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Кроме того, в отчете отмечали, что "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках".

Вероятно, именно так и произошло, ведь уже через неделю документы оказались у польского публициста, пишут аналитики. Однако в самой Польше это почти не вызвало реакции, даже несмотря на то, что российские дроны регулярно нарушали ее воздушное пространство.

Зачем РФ атаковала дронами Польшу - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что налет БПЛА на Польшу - это провокация, цель которой заключается в запугивании поляков и европейцев в целом.

При этом эксперт не предполагает, что президент США Дональд Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники.

Шахед / Инфографика: Главред

Атака дронов на Польшу - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Отражать российскую атаку также помогали военно-воздушные силы Нидерландов и авиация НАТО.

Позже премьер-министр Дональд Туск назвал ночь со вторника на среду "драматической ночью в польском небе". Он добавил, что "это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО". При этом Туск успокоил граждан, заявив, что "причин для паники нет".

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

