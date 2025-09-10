Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

Вы узнаете:
Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 9 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На среду, 10 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,12 грн/долл., что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,29 грн/евро, что на 9 копеек меньше, чем 9 сентября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 9 сентября:
- доллар - 41,16/41,19;
- евро - 48,33/48,35.
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
