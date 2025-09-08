Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 9 сентября
- На сколько вырос доллар
- На сколько подорожал курс евро
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 9 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 9 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,24 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,38 грн/евро, что на 22 копейки больше, чем 8 сентября. Относительно евро гривна значительно ослабила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 7 сентября:
- доллар - 41,03/41,07;
- евро - 48,22/48,26.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.
Читайте также:
- Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября
- Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска
- Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред