После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

Анна Косик
11 сентября 2025, 11:21
Аналитики прогнозировали, что базовый овощ будет дорожать примерно до конца недели, но цены на него внезапно снизились.
Капуста в Украине подешевела после резкого скачка в цене

Что сообщили аналитики:

  • Белокочанная капуста на украинском рынке начала дешеветь
  • Причиной падения цены стало начало уборки поздних сортов капусты
  • Снижение цен на капусту может быть временным

В Украине начали стремительно снижаться цены на белокочанную капусту, которая еще на прошлой неделе била все рекорды в стоимости. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По состоянию на сегодня, 11 сентября, негативная ценовая тенденция наблюдается на рынке из-за начала уборки производителями поздних сортов капусты почти во всех регионах Украины.

Как изменилась цена на капусту

За последнюю неделю цены на капусту снизились на 19%. Большинство производителей отгружают овощ по цене 6-12 гривен за килограмм, тогда как на прошлой неделе капусту отдавали по 7-16 гривен.

"По словам самих производителей, погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на товарном виде средних и поздних сортов капусты: из-за длительной засухи на капустных полях развились заболевания и вредители, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты", - добавили аналитики.

Подешевела ли капуста за последний год

Сегодня цены на белокочанную капусту в среднем на 50% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Однако стоит учитывать, что сейчас в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение. Поэтому снижение цен может быть временным явлением.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Сколько стоила капуста в начале сентября и почему

Главред писал, что с 1 сентября в Украине начали расти цены на белокочанную капусту из-за ограничения предложения в условиях активной торговли. Тогда аналитики прогнозировали, что цены на овощ пойдут на спад примерно с 15 сентября, однако это произошло раньше.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по состоянию на начало сентября 2025 года средняя цена килограмма куриного филе составляет 239,55 гривен. Для сравнения: в июле его можно было приобрести за 218,21 гривен, то есть цена выросла более чем на 21 гривну.

Ранее стало известно, что по информации аналитиков, с наступлением осени тепличные огурцы в Украине заметно подешевели. Сейчас овощ продают по 20-40 гривен за килограмм.

Накануне также сообщалось, что с началом осени в Украине начали дорожать помидоры. Рост цен произошел из-за сокращения предложения продукции на рынке, хотя спрос остается стабильным.

EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Китайский гороскоп на сегодня 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на сегодня 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как просто проехать перекресток, если светофоры не работают

