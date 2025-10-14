"Украина должна получить все": в США анонсировали поставку мощного оружия Киеву

Мэтью Уитакер считает, что Украина должна получить все необходимое для своей защиты, и самый быстрый способ помощи союзников - это инвестировать в PURL.

Мэтью Уитакер анонсировал новые поставки оружия Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/mattwhitaker46

Кратко:

Объявления о новых поставках оружия Украине прозвучат на этой неделе

Уитакер отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно"

На текущей неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений у США. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, пишет La Repubblica.

По его мнению, объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе, убежден американский посол в НАТО.

"Да - и да", - ответил Уитакер журналистам на вопрос стоит ли ожидать новых обязательств в рамках PURL на этой неделе, а также на вопрос о том, согласен ли он с тем, что южноевропейские союзники НАТО должны более активно участвовать в этом проекте.

"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, приобретать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - добавил дипломат.

Уитакер отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно".

"Недавно еще несколько стран объявили о своем намерении присоединиться. Это произошло после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции. Я призываю те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас", - подчеркнул Уитакер.

Он считает, что Украина должна получить все необходимое для своей защиты, и самый быстрый и практичный способ помощи союзников - это инвестировать в PURL.

"Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", - заявил Уитакер.

Стоит заметить, что недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас есть три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину.

"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передает нам то, что мы нуждаемся", - отметил президент.

Для чего в США заговорили о передаче ракет Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вопрос передачи Украине ракет Tomahawk касается не столько военной помощи Украине, сколько политического давления на страну-агрессора Россию.

Фесенко не исключает, что в случае, если позиция Дональда Трампа станет более критической или он почувствует разочарование, могут возникнуть риски задержки поставок оружия или даже усиления его приверженности Владимиру Путину.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен позитивно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - говорит эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Как пишет издание Axios со ссылкой на два информированных источника, вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk Трамп обсуждал с президентом Владимиром Зеленским во время переговоров 11 октября. В то же время окончательное решение по этому шагу пока не принято.

По данным Kyiv Post, президент США уже близок к финализации решения о поставках Киеву ракет Tomahawk. Такой шаг имеет двойной эффект - укрепить обороноспособность Украины и одновременно стимулировать нерешительных европейских союзников, в частности Германию, активнее поддерживать Киев, в частности путем передачи ракет Taurus.

Что такое PURL Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам. Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

