Tomahawk для Украины: стало известно, сколько ракет может передать США

В случае принятия решения о передаче Tomahawk Украине, их ограниченное количество не сможет существенно повлиять на ситуацию на фронте, указывают аналитики.

https://glavred.info/world/tomahawk-dlya-ukrainy-stalo-izvestno-skolko-raket-mozhet-peredat-ssha-10706345.html Ссылка скопирована

Tomahawk для Украины - сколько ракет может передать США / Коллаж Главред, фото: Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем говорится в материале FT:

Украина может получить 20-50 ракет Tomahawk

Возможности такого количества ракет достаточно ограничены

Всего в США есть 4150 ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой стороны обсудят пути давления на кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности из-за возможной поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Как сообщает Financial Times, Трамп рассматривает вариант продажи Украине определенного количества этих дальнобойных ракет, однако сначала стремится получить четкое понимание, как именно Киев планирует их применять.

Эксперты предполагают, что даже в случае положительного решения Украина получит от 20 до 50 ракет, что не сможет существенно изменить ход боевых действий.

видео дня

"Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными в возможностях. Безусловно, их будет недостаточно для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ", - отметила директор оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, передает издание Буквы.

В то же время бывший чиновник Пентагона, а ныне аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан во время недавних военных учений оценил, что на вооружении США находится около 4150 ракет Tomahawk.

Один из украинских чиновников в комментарии Financial Times отметил, что президент Дональд Трамп сейчас как никогда близок к принятию решения о передаче этих ракет Украине, однако в Белом доме отмечают, что окончательного решения пока нет.

Известно, что с 2022 года Пентагон приобрел лишь около 200 ракет и уже использовал более 120 во время учений, а в бюджетном запросе на 2026 год просит финансирования еще на 57 единиц Tomahawk.

Для чего в США заговорили о передаче ракет Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вопрос передачи Украине ракет Tomahawk касается не столько военной помощи Украине, сколько политического давления на страну-агрессора Россию.

Фесенко не исключает, что в случае, если позиция Дональда Трампа станет более критической или он почувствует разочарование, могут возникнуть риски задержки поставок оружия или даже усиления его приверженности Владимиру Путину.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен позитивно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - говорит эксперт.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт с Россией не будет урегулирован.

Как пишет издание Axios со ссылкой на два информированных источника, вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk Трамп обсуждал с президентом Владимиром Зеленским во время переговоров 11 октября. В то же время окончательное решение по этому шагу пока не принято.

По данным Kyiv Post, президент США уже близок к финализации решения о поставках Киеву ракет Tomahawk. Такой шаг имеет двойной эффект - укрепить обороноспособность Украины и одновременно стимулировать нерешительных европейских союзников, в частности Германию, активнее поддерживать Киев, в частности путем передачи ракет Taurus.

Другие новости:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред