Температура упадет ниже нуля: на Украину надвигается холодная погода

Погода в Украине в среду, 15 октября, будет холодной, местами даже с "нулями" или "минусами". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ближайшей ночью ожидается +1...+4 градуса, местами до нуля и чуть ниже.
Днем 15 октября ожидается +7...+11 градусов, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11...+15 градусов.
"Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", - отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 15 октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 градусов, а днем около +8 градусов.
"Дождик может понакрапывать утром, а днем в среду без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Диденко также добавила, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября может быть теплее.
Когда в Украину может вернуться тепло
Синоптик Виталий Постригань ранее рассказывал, что погода в Украине может стать теплее только после 20 октября.
По его словам, низкая температура задержится как минимум на всю неделю.
"В прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября", - подчеркнул он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 14 октября будет местами дождливой и ветреной. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в северных областях.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что во вторник, 14 октября, в Украину придет значительное похолодание. По ее словам, днем столбики термометров поднимутся до +6...+10 градусов.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение недели, 13-19 октября, будет спокойной, но ожидаются небольшие дожди и туман.
