Температура упадет ниже нуля: на Украину надвигается холодная погода

Синоптик также предупредила украинцев о сильных туманах.

Прогноз погоды на 15 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в среду

В каких областях ожидаются дожди

Погода в Украине в среду, 15 октября, будет холодной, местами даже с "нулями" или "минусами". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью ожидается +1...+4 градуса, местами до нуля и чуть ниже.

Днем 15 октября ожидается +7...+11 градусов, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11...+15 градусов.

"Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", - отметила синоптик.

Погода 15 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 15 октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 градусов, а днем около +8 градусов.

"Дождик может понакрапывать утром, а днем в среду без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Диденко также добавила, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября может быть теплее.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украину может вернуться тепло

Синоптик Виталий Постригань ранее рассказывал, что погода в Украине может стать теплее только после 20 октября.

По его словам, низкая температура задержится как минимум на всю неделю.

"В прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября", - подчеркнул он.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 14 октября будет местами дождливой и ветреной. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в северных областях.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что во вторник, 14 октября, в Украину придет значительное похолодание. По ее словам, днем столбики термометров поднимутся до +6...+10 градусов.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение недели, 13-19 октября, будет спокойной, но ожидаются небольшие дожди и туман.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

